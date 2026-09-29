La estafa de los falsos alquileres que deja ocho investigados en Tenerife: cobraban reservas por Bizum

La Guardia Civil investiga a 11 personas por una presunta estafa mediante falsos anuncios de alquiler, para la que los implicados habrían llegado a crear una página web que simulaba pertenecer a una empresa legal dedicada a gestionar alojamientos. Ocho de los investigados residen en Tenerife y tres en Salamanca.
Los investigados tienen entre 19 y 45 años y se les atribuyen presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Según ha informado este martes la Guardia Civil, algunas cuentas y líneas telefónicas utilizadas en la trama fueron contratadas con identidades de terceras personas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo @ de Playa de Las Américas, especializado en ciberdelincuencia, después de tener conocimiento de los hechos a través de las denuncias presentadas por varios perjudicados.
Una web falsa para dar credibilidad a los alquileres
El método utilizado comenzaba con la publicación de anuncios falsos de alquiler. Los presuntos responsables recurrían a técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas.
Para dar mayor apariencia de legalidad a las ofertas, habían creado una página web que simulaba pertenecer a una empresa legalmente constituida y dedicada a la gestión de alojamientos, según detalla la Guardia Civil.
Una vez que conseguían establecer contacto con los interesados, solicitaban diferentes cantidades de dinero en concepto de reserva, fianza u otros gastos relacionados con el supuesto alquiler.
Los pagos se efectuaban principalmente mediante transferencias bancarias o Bizum.
El engaño quedaba al descubierto cuando las víctimas, después de haber realizado los pagos, intentaban acceder a los alojamientos que supuestamente habían contratado. En ese momento comprobaban que las viviendas ofertadas no estaban disponibles.
Identidades de terceras personas
La investigación permitió seguir el rastro de las cuentas bancarias, números de teléfono y direcciones de correo electrónico empleados en las operaciones.
Durante estas pesquisas, los agentes comprobaron que algunos de esos medios habían sido contratados utilizando datos personales y documentación pertenecientes a terceras personas.
La Guardia Civil señala que las identidades habían sido usurpadas, una práctica que dificultaba determinar quiénes se encontraban realmente detrás de las operaciones.
Las gestiones realizadas permitieron finalmente identificar e investigar a 11 personas por su posible participación en los hechos. Ocho residen en Tenerife y las otras tres en Salamanca.
Las diligencias instruidas por los agentes han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
Cómo evitar estafas con falsos alquileres vacacionales
A raíz de esta investigación, la Guardia Civil recuerda varias recomendaciones para evitar convertirse en víctima de este tipo de estafas con alquileres.
Una de las primeras señales de alerta es encontrar una vivienda a un precio muy inferior al habitual. Los agentes aconsejan desconfiar de alquileres desmesuradamente baratos y comprobar previamente las referencias y opiniones de otros usuarios sobre el alojamiento.
También recomiendan desconfiar de anunciantes que evitan mantener conversaciones telefónicas o que buscan cerrar la operación con rapidez.
Antes de realizar cualquier transferencia, es aconsejable buscar en Internet los datos proporcionados por el anunciante, ya que otras víctimas pueden haber publicado previamente experiencias relacionadas con la misma oferta.
La Guardia Civil aconseja, además, extremar las precauciones cuando el supuesto propietario o intermediario exige realizar el pago de forma inmediata y comprobar que existen garantías suficientes antes de enviar el dinero.