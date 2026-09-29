Dos jóvenes, hospitalizados tras un incendio en un restaurante de Tenerife

Un incendio declarado en un restaurante de Tenerife ha dejado dos jóvenes afectados por inhalación de humo. El suceso se produjo durante la noche de este lunes en un establecimiento situado en un centro comercial de Arona.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el incendio se declaró en la cocina del restaurante, ubicado en la calle Francisco Andrade Fumero, alrededor de las 20.14 horas.
Tras recibir la alerta, el 112 activó al Consorcio de Bomberos de Tenerife, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a la Policía Local y a la Policía Nacional.
Dos jóvenes trasladados al hospital
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, que se encargaron de extinguir las llamas y ventilar el establecimiento una vez controlado el incendio.
El personal del SUC atendió a dos personas afectadas por inhalación de humo. Uno de los jóvenes, de 26 años, presentaba inicialmente una intoxicación de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Quirón Costa Adeje.
Los sanitarios también asistieron a un joven de 24 años por inhalación de humo. Posteriormente fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al mismo centro hospitalario.
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con los recursos de emergencia desplazados hasta el centro comercial y realizaron los correspondientes informes sobre el incidente.