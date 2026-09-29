La Aemet prevé hasta 30 grados y calima en Canarias este martes: no se descartan precipitaciones

Canarias afronta este martes, 29 de septiembre, una jornada marcada por el calor, la calima ligera y temperaturas que podrán alcanzar localmente los 30 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El escenario llega después de que el Gobierno canario haya desactivado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria.
La previsión de la Aemet apunta a cielos poco nubosos o despejados en general durante buena parte del día. Por la tarde aumentará la nubosidad en zonas de interior de las Islas montañosas, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.
Uno de los elementos destacados será la presencia de calima ligera en altura, que afectará principalmente a medianías y cumbres de las Islas montañosas.
Hasta 30 grados en Canarias
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque la Agencia prevé ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior de Tenerife y en las Islas de la provincia oriental.
En estos puntos, los termómetros podrán alcanzar localmente los 30ºC en medianías y zonas bajas.
En las dos capitales canarias se esperan valores algo inferiores. Santa Cruz de Tenerife registrará una mínima de 22ºC y una máxima de 28ºC, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 23 y los 28ºC.
En cuanto al viento, será inicialmente flojo de componente este. Aumentará a moderado durante la jornada y girará a norte por la tarde.
Canarias mantiene la prealerta por riesgo de incendios
Esta situación meteorológica se produce después de que el Gobierno de Canarias haya dado por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, que afectaba a partir de la cota de 400 metros en toda la Isla.
La Dirección General de Emergencias puso fin a la alerta a las 08.00 horas del lunes, 28 de septiembre, al considerar terminadas las condiciones meteorológicas que habían motivado su activación.
Sin embargo, continúa vigente la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en las Islas occidentales y Gran Canaria.
Esta prealerta corresponde a la declaración emitida el pasado 1 de junio dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).