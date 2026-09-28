Buscan durante la noche a una mujer en Tenerife y la Guardia Civil la encuentra en el mar

La Guardia Civil ha rescatado a una mujer durante la madrugada del 24 de septiembre después de que fuera localizada en el mar, en la zona exterior del espigón de Güímar, tras varias horas de búsqueda en condiciones de baja visibilidad y con oleaje.
El dispositivo se activó después de que la Central Operativa de Servicios (COS) recibiera el aviso de un hombre que alertaba de la desaparición de su mujer y del desconocimiento de su paradero. A partir de ese momento, varias patrullas iniciaron las labores para tratar de localizarla.
En el operativo participaron agentes del Puesto de Güímar, el Puesto Principal de Candelaria y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).
Localizada en el mar tras varias batidas
Los efectivos realizaron varias batidas por diferentes zonas del municipio de Güímar durante la noche hasta que finalmente localizaron a la mujer en el mar, en la parte exterior del espigón.
La búsqueda se desarrolló con baja visibilidad y oleaje, circunstancias que, según la Guardia Civil, dificultaron tanto la localización como el acceso hasta el lugar donde se encontraba. Ante la situación, varios agentes se introdujeron en el agua para auxiliarla.
Durante la intervención mantuvieron la comunicación con la mujer con el objetivo de tranquilizarla hasta conseguir ponerla a salvo.
Trasladada al hospital
Una vez fuera del agua, la mujer fue atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.
Posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario para su valoración médica, según la información facilitada por la Guardia Civil.
La actuación permitió poner fin al dispositivo de búsqueda iniciado horas antes después de que la familia comunicara su desaparición.