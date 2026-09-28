Canarias prorroga el IGIC cero a los combustibles: qué cambia desde el 1 de octubre

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes prorrogar durante el último trimestre de 2026 las medidas fiscales sobre determinados productos energéticos adoptadas por la crisis en Oriente Medio. Entre ellas figura el tipo cero del IGIC, aunque su continuidad durante noviembre y diciembre dependerá de la evolución de los precios de los combustibles en las Islas.
El nuevo decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, entrará en vigor el 1 de octubre.
El Ejecutivo también mantiene el mecanismo extraordinario de devolución parcial del Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo para la gasolina y el gasóleo profesionales. Esta medida está dirigida principalmente a agricultores y transportistas.
Según el Gobierno autonómico, el objetivo de la prórroga es evitar que la finalización inmediata de estas medidas fiscales provoque un incremento de los costes que soportan las familias y empresas de Canarias.
Qué ocurrirá con el IGIC cero a partir de octubre
La prórroga no implica que el IGIC cero sobre los productos energéticos afectados vaya a mantenerse automáticamente hasta el 31 de diciembre.
El decreto establece un sistema para suprimir o graduar las medidas durante octubre, noviembre y diciembre en función de la evolución de los precios de los combustibles en Canarias respecto al Índice de Precios de Consumo (IPC).
La referencia será una diferencia del 15% respecto al mismo mes del año anterior.
Así, si la variación de los precios en septiembre no supera en más de un 15% la registrada en el mismo mes de 2025, el tipo cero dejará de aplicarse en noviembre. El mismo mecanismo se utilizará con los datos de octubre para determinar qué ocurrirá en diciembre.
Los datos utilizados serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cambios para la gasolina y el gasóleo profesionales
El decreto también establece los tipos aplicables a la gasolina y el gasóleo profesionales.
Desde el 1 hasta el 31 de octubre, el tipo de la gasolina profesional será de 0,2649735 euros por cada 1.000 litros, mientras que para el gasóleo profesional quedará establecido en 0,2219778 euros por cada 1.000 litros.
Si en septiembre la variación en Canarias del IPC de gasolinas y gasóleos supera en más de un 15% la registrada en el mismo mes del año anterior, los tipos cambiarán durante noviembre.
En ese supuesto, la gasolina profesional pasará a 29,15 euros por cada 1.000 litros y el gasóleo profesional a 24,42 euros por cada 1.000 litros, desde el 1 hasta el 30 de noviembre.
Para diciembre se realizará una nueva comprobación con los datos correspondientes a octubre. Si vuelve a cumplirse la condición establecida, los tipos pasarán a 55,65 euros por cada 1.000 litros para la gasolina profesional y 46,62 euros por cada 1.000 litros para el gasóleo profesional.
La consejera Matilde Asián sostiene que la extensión de las medidas responde al impacto que los costes energéticos y del transporte continúan teniendo sobre las familias y el tejido productivo de las Islas.