Suben los precios en Canarias con el combustible más encarecido del país

El combustible está detrás del importante incremento de los precios en Canarias durante el pasado mes de agosto, que crecieron el 3,8% en comparación con el mismo mes del pasado año, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados ayer. La cifra es algo inferior a la registrada en el conjunto de España, donde los precios crecieron el 4,2%.
Quienes conducen y repostan carburante saben muy bien que llenar el depósito cada vez vacía más los bolsillos y el dato del IPC de agosto ha venido a poner en cifras concretas esa impresión de que en cada visita a la gasolinera nos dan menos litros por el mismo dinero.
En Canarias, el combustible se ha encarecido el 28,7% desde agosto del año pasado, lo que supone el mayor incremento del país, donde, en conjunto, el carburante cuesta el 21,3% más. Es una diferencia considerable, que pone de manifiesto que el escaso margen de bajada que permiten los ya de por sí bajos impuestos en las Islas (se ha pasado del 1% al 0% del IGIC) ha contenido en menor medida los precios en las Islas que en la Península, donde el IVA del carburante se ha reducido del 21% al 10% para paliar las consecuencias de la guerra de Irán.
¿En qué se traduce este encarecimiento? En que ahora hacen falta una media de 90 euros para llenar el depósito de gasolina o gasoil, frente a los 60 euros que se requerían hace ahora un año. Septiembre no viene con mejores previsiones, ya que en lo que llevamos de mes el gasoil cuesta cinco céntimos más por litro y la gasolina, en torno a cuatro sobre el precio medio que se registraba el pasado día 1.
Este encarecimiento de los combustibles ha colocado al transporte como el elemento más inflacionista de todos los que componen el IPC en Canarias, con un coste el 8,4% superior al que se registraba en agosto del pasado año. Dentro de este concepto general, el precio del transporte personal crece el 13% en el último año.
Dejando atrás el combustible, el repunte general de los precios en el Archipiélago afecta también a los hoteles y restaurante, que en plena temporada alta estival se encarecieron el 5,2%, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco (+4%). El único descenso se registró en vestido y calzado que, en época de rebajas, redujeron su coste el 3,5% en las Islas.
La tortilla se encarece
Dentro de la cesta básica de la compra, los productos que se mantuvieron más caros durante el mes de agosto fueron los huevos, que cuestan el 10% más que en agosto del pasado año, si bien en lo que va de 2026 se han mantenido casi invariables; las carnes de vacuno y ovino (+7,6% y 7,9%); las papas y sus preparados (+7%); y el pescado fresco y congelado (+5,8%). Por contra, en el último año se han abaratado el pan y los cereales (-1,2%), el café y el cacao (-3,1%) y las legumbres y hortalizas (-6,1%).
Fuera del supermercado, y derivado del aumento de los precios energéticos, la luz ha subido el 7,4% desde agosto del año pasado.
La Cámara de Comercio tinerfeña advirtió ayer del impacto del precio de los combustibles en los precios para las empresas y las familias de Canarias, considerando “especialmente preocupante” su evolución. “Si esta situación se mantiene en el tiempo, el encarecimiento de la energía y del transporte puede seguir trasladándose progresivamente al conjunto de los bienes y servicios”, apuntó su presidente, Santiago Sesé.
Por su parte, la CEOE de Tenerife confía en que la inflación regrese al entorno del 2%, si bien considera que seguirá dejando “sobresaltos”. “El verdadero riesgo no es un repunte puntual, sino que el encarecimiento de la energía y de los alimentos termine incorporándose de manera permanente a servicios, salarios, expectativas y financiación”, advierte.