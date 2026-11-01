El Gobierno acelera los trámites para declarar de servicio público los vuelos entre La Palma, La Gomera y El Hierro

El Gobierno de España ha dado un nuevo paso para mejorar las conexiones aéreas entre La Palma, La Gomera y El Hierro. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la propuesta para declarar estas rutas como obligación de servicio público (OSP) ya ha sido remitida a las compañías aéreas y al Gobierno de Canarias.
Según ha explicado Torres a través de su cuenta en la red social X, el documento fue enviado oficialmente el pasado viernes, 30 de octubre, mediante un procedimiento de urgencia. Las partes consultadas disponen ahora de cinco días para presentar alegaciones, antes de que la iniciativa pueda elevarse al Consejo de Ministros.
“La obligación de servicio público de las rutas aéreas entre las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) no tiene marcha atrás”, ha afirmado el ministro, quien confía en que las alegaciones sean favorables.
Cinco días de alegaciones antes de llegar al Consejo de Ministros
El anuncio supone un nuevo avance en una iniciativa que Torres ya había adelantado el pasado 23 de octubre, cuando comunicó la intención del Ministerio de Transportes de impulsar la declaración de obligación de servicio público para las conexiones aéreas entre las tres Islas occidentales.
En esta ocasión, la principal novedad es que la propuesta ha entrado en una nueva fase de tramitación administrativa.
El Gobierno central pretende completar este procedimiento cuanto antes para que el expediente pueda ser examinado por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, la medida todavía no ha recibido su aprobación definitiva y no se ha anunciado una fecha para su entrada en vigor.
Tampoco se han concretado las frecuencias, los horarios, las tarifas ni las condiciones operativas que tendrían las futuras conexiones.
Qué supondría la obligación de servicio público para las Islas Verdes
La obligación de servicio público es un mecanismo que permite a las administraciones establecer condiciones específicas para garantizar determinadas conexiones aéreas.
Según explica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, este instrumento se utiliza cuando el funcionamiento habitual del mercado no garantiza una movilidad adecuada a los ciudadanos, tanto por la disponibilidad de vuelos como por sus precios.
Entre las condiciones que pueden fijarse mediante una OSP figuran el número mínimo de vuelos, la capacidad de las aeronaves, los horarios y los precios máximos.
En el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro, la propuesta busca mejorar las comunicaciones entre tres Islas cuyos habitantes han reclamado durante años conexiones aéreas directas más eficaces.
Actualmente, la falta de determinados enlaces directos obliga a realizar desplazamientos con escala en otras Islas, principalmente Tenerife, lo que incrementa el tiempo necesario para viajar entre estos territorios.
La futura declaración podría permitir establecer condiciones de servicio adaptadas a las necesidades de movilidad de la población, aunque su alcance concreto dependerá del texto que finalmente se apruebe.
Torres considera que el procedimiento iniciado representa un avance para atender esta reivindicación de palmeros, gomeros y herreños.
El siguiente paso será examinar las alegaciones que presenten las compañías aéreas y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de continuar la tramitación hasta su posible aprobación por el Consejo de Ministros.