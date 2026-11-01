La borrasca continúa en Canarias: aviso naranja este lunes en tres Islas

La borrasca que afecta a Canarias continuará dejando lluvias intensas y tormentas este lunes, 2 de noviembre, con avisos naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en La Palma, La Gomera y El Hierro. Tenerife permanecerá bajo aviso amarillo por precipitaciones, según la última previsión meteorológica.
La Aemet advierte de que en las tres Islas con aviso naranja podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Tenerife se esperan registros de hasta 20 litros en algunas zonas. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas, especialmente en las islas occidentales.
La situación prolongará el episodio de inestabilidad que afecta al Archipiélago durante este domingo, 1 de noviembre, con lluvias que han dejado acumulaciones destacadas en distintos puntos de Tenerife y El Hierro.
Aviso naranja por lluvias en La Palma, La Gomera y El Hierro
Según el detalle de avisos de la Aemet, La Palma mantendrá el nivel naranja en sus cumbres y vertientes este y oeste durante el lunes, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de registrar precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
En las cumbres y el oeste de La Palma, el aviso se encuentra activado desde las 10.00 horas del domingo, mientras que en el este de la Isla comenzará a las 00.00 horas del lunes.
La Gomera y El Hierro también estarán bajo aviso naranja desde la medianoche del lunes, con la misma previsión de acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora.
Los avisos se mantendrán, según la información disponible, hasta las 23.59 horas del lunes 2 de noviembre.
Además de las lluvias, la Agencia mantiene avisos amarillos por tormentas en las tres Islas, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.
Tenerife, bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas
En Tenerife, la Aemet establece avisos amarillos por precipitaciones en el norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste.
En el norte de la Isla y el área metropolitana se podrán acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el aviso del este, sur y oeste contempla precipitaciones de 15 litros en el mismo intervalo.
Los avisos amarillos por tormentas también afectarán al norte y al área metropolitana, así como a las vertientes este, sur y oeste.
La previsión para Tenerife apunta a cielos nubosos, con lluvias y chubascos localmente fuertes que podrían ir acompañados de tormentas. También se espera calima ligera y pocos cambios en las temperaturas.
En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 27 de máxima.
Previsión del tiempo para el lunes en el resto de Canarias
En Gran Canaria, la jornada estará marcada por los cielos nubosos, con lluvias ocasionales y calima ligera. Las temperaturas permanecerán estables, con valores entre 22 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuerteventura tendrá cielos nubosos y posibilidad de algún chubasco ocasional, además de calima ligera. En Puerto del Rosario se esperan temperaturas de entre 21 y 24 grados.
En Lanzarote, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, aunque la probabilidad de lluvias ocasionales será baja. Arrecife registrará temperaturas entre 21 y 26 grados.
Por su parte, en La Palma se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, que podrían ir acompañados de tormentas. Santa Cruz de La Palma tendrá temperaturas entre 18 y 25 grados.
En La Gomera, también podrán producirse lluvias intensas y tormentas, con máximas de 28 grados en San Sebastián de La Gomera.
Finalmente, El Hierro registrará cielos nubosos y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de tormentas. En Valverde se esperan temperaturas entre 16 y 23 grados.
Los avisos meteorológicos podrán actualizarse en función de la evolución de la borrasca durante las próximas horas.