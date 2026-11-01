Álvaro y Asier, los niños que limpian barrancos y playas de Tenerife, denuncian los vertidos tras la borrasca: “Nuestro mar no es una depuradora”

Los jóvenes tinerfeños Álvaro Rodríguez y Asier Linares, conocidos en redes sociales por su compromiso con la protección de los espacios naturales de Canarias, han vuelto a alzar la voz para denunciar un nuevo episodio de posible contaminación marina. Esta vez, los protagonistas han puesto el foco en Palm-Mar, en el municipio de Arona, tras las intensas lluvias que han afectado a Tenerife por el paso de una borrasca.
A través de una publicación en sus redes sociales, los dos primos han compartido unas imágenes en las que muestran cómo las alcantarillas de la zona se encontraban completamente desbordadas, mientras una tubería vertía directamente al océano una enorme cantidad de agua.
Sin embargo, según explican los jóvenes, lo que a primera vista podía parecer únicamente agua de lluvia también arrastraba aguas fecales procedentes de la red de alcantarillado, una circunstancia que denuncian a partir de lo observado en el lugar.
“El olor era insoportable”, aseguran Álvaro y Asier, que también destacan la importante cantidad de toallitas y otros residuos que podían observarse entre el agua que acababa desembocando en el mar.
“Nuestro mar no es una depuradora, ni un vertedero”
La publicación pretende llamar la atención sobre las consecuencias que estos episodios pueden tener para el ecosistema marino, especialmente por la llegada de residuos que nunca deberían arrojarse al inodoro.
“Todo esto termina en el mar, contaminando el agua y afectando directamente al medio marino, a su biodiversidad y a todos los seres vivos que dependen de él”, advierten los jóvenes en su publicación.
Su mensaje concluye con una reflexión dirigida tanto a la ciudadanía como a quienes tienen responsabilidades en la protección del litoral: “Nuestro mar no es una depuradora, ni un vertedero. Es un lugar que entre todos debemos proteger”.
Por el momento, no consta una confirmación oficial sobre la composición del agua vertida ni sobre el origen exacto de los residuos denunciados por los menores.
Dos jóvenes que llevan años denunciando la contaminación en Tenerife
Esta no es la primera vez que Álvaro y Asier utilizan sus redes sociales para poner de manifiesto los problemas ambientales que afectan a Tenerife.
Los dos primos, vecinos de La Orotava, se han convertido en conocidos defensores de los ecosistemas canarios gracias a sus iniciativas de limpieza de barrancos, playas y espacios naturales, así como a sus vídeos de divulgación y concienciación.
De hecho, DIARIO DE AVISOS ya se hizo eco de una de sus actuaciones en la costa de Guía de Isora, donde recogieron más de 300 toallitas acumuladas entre las algas del antiguo muelle de Alcalá. Aquella intervención permitió visibilizar la presencia de residuos higiénicos en zonas de gran valor ambiental.
También denunciaron posteriormente el estado de un barranco del norte de Tenerife al que regresaron un año después, asegurando que la cantidad de toallitas que encontraron se había multiplicado.
Ahora, tras las fuertes lluvias registradas en la Isla, Álvaro y Asier vuelven a utilizar las redes sociales para recordar la importancia de proteger el océano y evitar que los residuos domésticos terminen afectando a la biodiversidad de las costas canarias.