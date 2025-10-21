Álvaro y Asier, los niños que limpian barrancos y playas de Tenerife, vuelven a hablar claro: “Hay el triple de toallitas que el año pasado”

Los niños de Tenerife Asier Linares y Álvaro Rodríguez, que se hicieron virales hace poco más de un mes tras publicar un vídeo en redes sociales en el que denunciaban la acumulación de toallitas en la costa de Guía de Isora, han vuelto a la carga con una nueva grabación en la que se confiesan “decepcionados con la pésima gestión medioambiental en la Isla“.
Linares y Rodríguez tienen 12 años, son primos y viven en La Orotava, tal y como contaron recientemente a DIARIO DE AVISOS. Y si bien su pasión son los fondos marinos, su preocupación por el medio ambiente lo abarca todo, incluidos los barrancos.
En esta ocasión, los jóvenes isleños vuelven un año después a un barranco en el norte de la Isla para comprobar si había disminuido la acumulación de basura. Desde allí confirman que el problema no solo persiste, sino que se ha agravado.
“¿Qué le estamos haciendo al planeta?”, se preguntan al empezar del vídeo. “Nada más comenzar, el número de toallitas empezaba a ser alarmante”, apuntan. Y la comparación con su visita anterior es demoledora. “Hay por lo menos el triple que el año pasado”, aseveran.
“Estamos decepcionados con la pésima gestión medioambiental de esta Isla. Esto es lo que pasa cuando la gente es ignorante y no sabe a dónde va a parar lo que tira por el váter“, concluyen Álvaro Rodríguez y Asier Linares.