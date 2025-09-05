La lección de Asier y Álvaro, los niños que han puesto voz a la lucha contra la basura en la costa Tenerife: “La situación es preocupante”

Los niños de Tenerife Asier Linares y Álvaro Rodríguez denunciaban recientemente, en el perfil que comparten en TikTok, la acumulación de más de 300 toallitas entre las algas que hace aproximadamente un mes retiraron en el muelle de Alcalá, Guía de Isora. La grabación acumula 13.000 visualizaciones en la plataforma, algo que no esperaban.
“Cuando DIARIO DE AVISOS publica la noticia, las visualizaciones suben disparadas y se genera un fuerte debate en redes sociales y nos empiezan llamar mogollón de medios de comunicación”, indica Asier a este periódico.
Con una humildad casi palpable desde del otro lado del teléfono, estos pequeños amantes de la naturaleza confiesan que han tenido “suerte” y que solo pretenden concienciar a la ciudadanía.
@alvaroyasier Esto fue lo que ocurrió el otro día en Alcalá, Tenerife. #alcalá #guíadeisora #toallitas #canariastieneunlímite🟡 #emisariosubmarino ♬ sonido original – Las Historias de Álvaro y Asie
“La situación es preocupante”
En los últimos meses, han sido numerosos las imágenes virales en redes que denuncian los diversos efectos negativos del turismo descontrolado y la contaminación en Tenerife: desde el cierre de playas por vertidos ilegales y emisarios hasta el colapso por culpa de la masificación en zonas como Chipeque, Anaga o el Parque Nacional del Teide, entre otros.
Álvaro y Asier tienen 12 años, son primos y viven en La Orotava. La naturaleza forma parte de sus vidas pues lo que les gusta es ponerse las gafas de buceo y contemplar el fondo marino. Y es que a los padres de ambos siempre les ha encantado la playa y el senderismo. “Les hemos inculcado los valores que creo que menos se ven ahora: recoger siempre la basura, incluso la de otra gente”, apunta Elena Morales, la mamá de Asier.
Estos dos niños orotavenses pasan tanto tiempo observando la inmensidad del fondo marino que han sido testigos de su deterioro. “La situación es preocupante y no solo por las toallitas”, asevera Álvaro Rodríguez, la otra mitad del canal que comparte con su primo y que lleva el nombre de Las historias de Álvaro y Asier.
“Lo notamos en el fondo marino y en el ecosistema de la zona. Cada vez está más deteriorado y se lo queríamos mostrar a la gente, sobre todo de nuestra edad, para que cuide nuestro paraíso, que es Canarias”, añade Álvaro.
Asier tampoco no se muerde la lengua para denunciar los atentados medioambientales que se producen en el Archipiélago, vengan de donde vengan. “Es verdad que hay turistas que no respetan y dejan las cosas tiradas, pero también hay gente de aquí deja, por ejemplo, las colillas tiradas”.
“Las redes bajo supervisión”
Las redes sociales han sido clave en la difusión del mensaje de los jóvenes tinerfeños, pero las utilizan siempre bajo la supervisión de Elena. “Les miro qué hablan, qué comparten, quién les escribe. Es verdad que tienen móviles desde hace unos meses. No somos mucho de tecnología ni son niños de consola”.
No obstante, “como vemos que les gustan los peces, les encanta compartir lo que ven: cazones, tortugas, angelotes. Pero nunca ponen dónde. Más o menos han hecho un perfil adaptado a los niños de su edad, para que vean lo que hay en el mar, que muchos no lo saben”, sentencia.
Asier y Álvaro recuerdan que pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Sus vídeos no dejan de ser una necesaria llamada de atención.