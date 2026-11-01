Tenerife restringe el acceso al Teide tras la nevada: estos son todos los senderos afectados

El Cabildo de Tenerife ha establecido restricciones de acceso en siete senderos del Parque Nacional del Teide ante la presencia de hielo y nieve tras el paso de la borrasca que afecta este domingo, 1 de noviembre, a la Isla. La medida limita el tránsito por varios recorridos de alta montaña y establece requisitos especiales para quienes quieran acceder.
Según ha informado la Corporación insular, las restricciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes después de las precipitaciones registradas en las cumbres de Tenerife, donde se ha producido una nevada en el entorno del Pico del Teide y el Refugio de Altavista.
El acceso quedará reservado a personas expertas en alpinismo o a quienes contraten los servicios de profesionales acreditados por el Parque Nacional, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la resolución.
Los siete senderos del Teide con acceso restringido
El Cabildo ha identificado los siguientes senderos y tramos afectados:
- PNT 07. Montaña Blanca-La Rambleta: tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y su conexión con el PNT 11 Mirador de La Fortaleza.
- PNT 09. Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide: tramo afectado en el entorno de su conexión con el PNT 38 Cuevas Negras, según la comunicación insular.
- PNT 10. Telesforo Bravo: sendero de acceso a la cima del Teide.
- PNT 11. Mirador de La Fortaleza.
- PNT 12. Mirador de Pico Viejo.
- PNT 23. Los Regatones Negros.
- PNT 28. Chafarí.
Las limitaciones afectan a recorridos situados en las zonas elevadas del Parque Nacional, donde la presencia de hielo y nieve puede dificultar el tránsito y aumentar el riesgo de caídas.
La medida no equivale al cierre general del Parque Nacional del Teide, sino que establece condiciones extraordinarias para los itinerarios incluidos en la resolución.
Quién puede acceder y qué material es obligatorio
El Cabildo establece que solo podrán acceder a los senderos afectados las personas expertas en alpinismo o aquellas que vayan acompañadas por profesionales acreditados por el Parque Nacional.
Además, será obligatorio disponer de equipamiento adecuado para condiciones invernales, incluidos crampones, que permiten caminar sobre superficies heladas.
La resolución también contempla la acreditación de pertenencia a una Federación de Montaña en los supuestos establecidos.
Los interesados deberán tramitar las autorizaciones y reservas a través de Tenerife ON, la plataforma habilitada por el Cabildo para gestionar el acceso a los senderos regulados.
Disponer de una reserva no exime del cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos para acceder a estas zonas de alta montaña.
Hasta cuándo estarán vigentes las restricciones
El Cabildo de Tenerife no ha establecido una fecha concreta de finalización.
Según la comunicación oficial, las restricciones permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución las deje sin efecto.
La Corporación insular recomienda respetar las limitaciones y evitar situaciones de riesgo, especialmente ante la evolución de las condiciones meteorológicas en las cumbres.
Las personas que tengan previsto visitar el Parque Nacional pueden consultar las condiciones de acceso y las autorizaciones disponibles en Tenerife ON.