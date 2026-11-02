Flores bajo paraguas: la borrasca en Canarias desluce el Día de Todos los Santos

Un enorme silencio, únicamente roto por el sonido de la lluvia, envolvió ayer la celebración del Día de Todos los Santos, una tradición que ayer, 1 de noviembre, quedó deslucida a consecuencia de la borrasca que afectó desde la madrugada del domingo a la isla. La activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) obligó, además, al cierre desde las 12.00 horas de las instalaciones municipales, así como la suspensión de actividades previstas, entre ellas la de los cementerios de la capital. Un hecho que llevó a las pocas personas que quisieron honrar la memoria de sus seres queridos a acudir, paraguas en mano, a primeras horas a los camposantos para poder depositar su recuerdo en forma de flores.
Santa Cruz cuenta con siete cementerios municipales, distribuidos entre distritos, entre los que destacan Santa Lastenia, San Rafael y San Roque, El Sobradillo, Taganana, Igueste de San Andrés, Punta de Anaga y Traslarena, junto a la playa de Las Teresitas, en San Andrés. A ellos, acudieron desde las 8.00 horas algunas familias que desafiaron a la lluvia para poder enramar los nichos de sus familiares. No obstante, la nota característica es que no hubo grandes aglomeraciones ni colapso de tráfico, en especial en los exteriores de Santa Lastenia, pues, como comentaron varios de los asistentes, la gente cada vez reparte más sus visitas entre los días anteriores y posteriores a esta jornada.
Aunque el Consistorio capitalino había previsto que los cementerios permanecieran abiertos de 08.00 a 18.00 horas, salvo el de San Rafael y San Roque, que abriría ayer de 09.00 a 17.00 horas, la activación de la alerta meteorológica cambió finalmente los horarios establecidos, así como el dispositivo policial de refuerzo para controlar la movilidad del tráfico.
Asimismo, y para garantizar que todos los ciudadanos rindieran tributo a sus seres queridos en un ambiente seguro y organizado, también se había prohibido la entrada de vehículos al interior del cementerio de Santa Lastenia, a excepción de vehículos funerarios y cortejos fúnebres. Por ello, el camposanto, dada su extensión, ofrecería un servicio gratuito de guaguas para el traslado de los visitantes, el cual se retomará hoy.
Pese a las inclemencias del tiempo, el sentir y el honrar el alma de familiares y amigos pudo contra cualquier adversidad climática y, aunque al final primaron más los paraguas y chubasqueros que las flores, el color del cariño volvió a dejar una estampa habitual en un día de tristeza y de recogimiento en memoria de los que ya no están entre nosotros.
La tradición de ornamentar las tumbas de los difuntos proviene de tiempos remotos, pues, según la asociación de cosecheros y exportadores de flores y plantas de Canarias (Asocan), la primera sepultura en la que se hallaron flores fue en Israel, hallazgo con casi 13.700 años de antigüedad, donde habían restos de plantas aromáticas, como la salvia y la menta sobre el enterramiento, lo que prueba que esta costumbre data de mucho antes de lo que se pensaba.
Asimismo, otras teorías de ornamentar la despedida o el recuerdo de los seres queridos ya fallecidos apuntan a que se velaba a los muertos durante varios días y como la descomposición, sobre todo en épocas de calor, afectaba al cadáver, haciendo que desprendiera un olor bastante desagradable, se comenzó a colocar flores para disimularlo. Tradición que se ha mantenido viva hasta nuestros días.
Traslarena
Por otra parte, y si el tiempo lo permite, los actos en honor del Día de Todos los Santos continuarán durante la mañana de hoy, entre los que destaca el del cementerio Traslarena, en el pueblo de San Andrés, donde tras más de cuatro décadas de espera y silencio, el camposanto recién rehabilitado volverá a albergar un oficio religioso en memoria de los difuntos, a partir de las 10.00 horas, en la recuperada capilla.