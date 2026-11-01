Santa Cruz abre el plazo para apuntarse a sus actividades deportivas de 2027: fechas, precios y cuáles son gratuitas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá este martes, 3 de noviembre, el plazo para renovar las plazas del programa municipal Santa Cruz Entrena de cara a 2027, que ofrece diez modalidades deportivas, varias de ellas gratuitas. Las nuevas inscripciones comenzarán el 1 de diciembre, siempre que existan plazas disponibles.
Las personas que ya participan en las actividades tendrán hasta el 30 de noviembre para confirmar su continuidad. Quienes no completen el trámite dentro de ese periodo perderán automáticamente su plaza el 31 de diciembre de 2026.
El programa municipal reúne propuestas para diferentes edades y condiciones físicas, desde natación y pilates hasta entrenamiento funcional, bailes y actividades dirigidas a personas mayores.
Las diez actividades deportivas que ofrece Santa Cruz Entrena en 2027
La programación del próximo año incluye diez modalidades deportivas, con actividades acuáticas y ejercicios físicos que se desarrollarán en distintos espacios del municipio.
Las opciones disponibles son:
- Aprende a Nadar.
- Nada Mejor.
- Natación Terapéutica.
- Bebés al Agua.
- Entrenamiento Funcional.
- Mantenimiento Físico.
- Madurez Activa.
- Deporte Playa.
- Pilates.
- Bailes.
Las actividades relacionadas con la natación se impartirán en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, con sesiones de aprendizaje, perfeccionamiento, natación terapéutica y propuestas específicas para bebés.
El resto de las modalidades se desarrollará en instalaciones deportivas municipales, parques, espacios públicos y locales de asociaciones vecinales de diferentes barrios de Santa Cruz.
El objetivo, según explica el Ayuntamiento, es acercar la práctica deportiva a los vecinos y facilitar su participación sin necesidad de desplazarse a otras zonas de la ciudad.
Qué actividades deportivas son gratuitas y cuáles hay que pagar
Una de las principales características de Santa Cruz Entrena es que incluye diferentes actividades sin coste para los participantes.
Según la convocatoria municipal, entre las modalidades gratuitas figuran Madurez Activa, Mantenimiento Físico, Entrenamiento Funcional, Pilates y Bailes.
En cambio, las actividades acuáticas tienen una matrícula de 10 euros, además de cuotas mensuales que varían según la modalidad elegida y la frecuencia de las sesiones.
El Ayuntamiento no detalla en esta comunicación los importes de cada mensualidad, por lo que los interesados deberán consultar las tarifas específicas antes de formalizar su inscripción.
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, destaca que la programación combina actividades acuáticas, ejercicio físico y propuestas de bienestar con diferentes horarios y espacios repartidos por el municipio.
Además, subraya que las opciones gratuitas permiten reducir las barreras económicas para acceder a la práctica deportiva.
Cuándo y dónde inscribirse en las actividades deportivas de Santa Cruz
El Ayuntamiento ha establecido dos periodos diferenciados para organizar las plazas del próximo año.
El primero, destinado a las personas que ya están matriculadas, se desarrollará del 3 al 30 de noviembre de 2026. Durante este periodo podrán renovar su plaza para mantener la misma actividad y horario.
Por su parte, las nuevas inscripciones comenzarán el 1 de diciembre, siempre que existan plazas disponibles después de las renovaciones.
Todos los trámites deberán realizarse exclusivamente de manera presencial en la oficina móvil de Santa Cruz Entrena, situada junto al Pabellón Municipal Quico Cabrera.
El horario de atención será de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Para formalizar una nueva inscripción será necesario presentar una fotocopia del DNI.
Los participantes actuales podrán mantener su plaza siempre que continúen en la misma actividad y horario. Una vez concluido el periodo de renovación, las vacantes disponibles se ofrecerán a nuevos solicitantes.
Cuando se complete el aforo de alguna modalidad, se habilitarán listas de espera para las personas que no hayan conseguido plaza.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala que Santa Cruz Entrena busca facilitar el acceso al deporte durante todo el año, con actividades distribuidas por los barrios y opciones gratuitas.
Por su parte, Cebrián destaca la importancia del programa para fomentar la autonomía personal y la convivencia, especialmente entre las personas mayores.