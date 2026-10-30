Los Bonos Consumo Santa Cruz, impulsados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FAUCA, podrán canjearse hasta el próximo lunes 2 de noviembre. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “las personas que aún tienen Bonos Consumo sin canjear a que aprovechen estos últimos días de la campaña para realizar sus compras en los comercios adheridos” y añadió que “será obligatorio mostrar su DNI a la hora de canjearlos, momento en el que recibirán un correo electrónico con el saldo disponible”.
La campaña, puesta en marcha el pasado 2 de agosto, ha generado ya más de 369.000 euros en el tejido comercial del municipio gracias al canje de los títulos adquiridos por los ciudadanos.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, indicó que “se ha canjeado hasta el momento el 92,41% del importe total disponible” y añadió que “el límite de facturación de cada establecimiento se muestra de manera actualizada en la página web www.bonoconsumosantacruz.com con el objetivo de que pueda consultarse en cualquier momento”.
En este sentido, Pérez informó de que “por distritos, Suroeste registra el mayor porcentaje de canje en esta campaña, con un 96,07%, seguido del distrito Ofra-Costa Sur, donde se ha canjeado el 95,87%” y añadió que “en Centro-Ifara, el porcentaje alcanza el 92,08%, mientras que en Salud-La Salle se sitúa en el 91,31%”.
Asimismo, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó que “el sector de la moda destacó con un 19,83% del canjeo total, seguido de las librerías con un 14,14% y las peluquerías con un 8,96%” y recordó que “en esta sexta edición de Bonos Consumo Santa Cruz se han adherido un total de 275 establecimientos comerciales y en muchos de ellos aún se pueden canjear bonos”.
Bonos Consumo Domingo
El pasado domingo 25 de octubre se celebró la cuarta y última jornada de los Bonos Consumo Domingo, en la que se produjo una inyección económica de más de 30.000 euros en el tejido comercial de la Zona de Gran Afluencia Turística, lo que representó el canjeo del 99,16% del importe vendido.
Asimismo, en esta última jornada participaron 37 establecimientos comerciales, en los que se realizaron 686 operaciones de canje. De esta manera, 10 comercios alcanzaron el límite del cupo, entre los que encontraron BYFRAROSI, MAMINAR Calzado Barefoot, ORLY, RIVOLI, Lily Joyas, Zapatería Puntapié, Perfumerías Dalia, Bazar Lali, Naty Nails Stetic y Fotosuraj.
Por su parte, en toda la campaña de Bonos Consumo Domingo se canjearon 118.660,52 euros en los establecimientos participantes, lo que equivale al 99,09% del importe vendido, y participaron un total de 39 comercios a lo largo de los cuatro domingos que conformaban esta iniciativa.
Los Bonos Consumo Domingo Santa Cruz y los Bonos Consumo Santa Cruz son una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y FAUCA.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se recuerda que la campaña Bonos Consumo continúa vigente y las personas que hayan adquirido estas unidades podrán canjearlos hasta el próximo 2 de noviembre, en los establecimientos adheridos que podrán consultar en la web www.bonoconsumosantacruz.com.