cultura

Daniel Abreu despliega el miércoles su poética del movimiento con un programa doble de danza

La compañía del creador tinerfeño interpretará en La Laguna las piezas ‘Más o menos inquietos’ y ‘Selva’, dentro de la propuesta de artes escénicas ‘Santo Domingo en Ciclo’
‘Selva’, de la Compañía Daniel Abreu. / DA
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

La Compañía Daniel Abreu participa en la nueva edición de Santo Domingo en Ciclo, en La Laguna, cuya programación estará dedicada a diferentes experiencias de artes escénicas. La agrupación del Premio Nacional de Danza, conocida por una propuesta que oscila entre el lenguaje físico y el poético, presentará un programa doble compuesto por las piezas Más o menos inquietos y Selva.

La cita es este miércoles (20.30 horas) en el antiguo Convento de Santo Domingo. Las entradas se encuentran a la venta en el portal Tickety.

Más o menos inquietos es una pieza a dúo que Daniel Abreu interpreta junto a la bailarina Carmen Fumero. Versa sobre la necesidad de sostenerse y de apoyarse en otros. A continuación, el escenario lagunero acogerá la representación de Selva, que el coreógrafo comparte con Dácil González y Diego Pazo. La obra se inspira en el juego de las relaciones para construir un paisaje de movimiento eminentemente visual.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas