¿Por qué fotografiamos unas cosas mientras otras pasan completamente desapercibidas ante nuestros ojos? ¿Qué hay detrás de aquello que elegimos mirar y conservar en una imagen? La fotografía puede convertirse en mucho más que un ejercicio artístico o una práctica técnica. Desde la psicología y la fotografía contemplativa y terapéutica, representa una oportunidad para explorar nuestro mundo interior, reconocer nuestras emociones y descubrir nuevas formas de relacionarnos con la realidad.
Nuestra mirada no es neutral. Está influida por nuestras experiencias, recuerdos, expectativas y estados emocionales. Aquello que nos conmueve, nos sorprende o despierta nuestra curiosidad también habla de nuestra historia personal y de nuestra particular manera de estar en el mundo. Una luz que atraviesa una ventana, una pequeña planta que crece entre las grietas, unas manos familiares o un paisaje cotidiano pueden convertirse, de repente, en experiencias extraordinarias. No necesariamente porque hayan cambiado, sino porque hemos aprendido a mirarlas de otra manera.
Desde esta perspectiva, la fotografía contemplativa nos invita a detenernos, cultivar la atención plena y recuperar la capacidad de asombro ante lo cotidiano. Por su parte, la fotografía terapéutica abre posibilidades de expresión y reflexión personal, utilizando las imágenes como mediadoras para reconocer emociones, evocar recuerdos y construir nuevas narrativas sobre nuestra propia experiencia. Chögyam Trungpa Rinpoche (1939-1987), maestro budista tibetano cuya enseñanza influyó profundamente en la fotografía contemplativa Miksang, decía: “Normalmente no vemos absolutamente nada. Miramos, pero no vemos.”
Fotografiar también es una forma de escucharnos
La creatividad, la sensibilidad y la emoción participan en el proceso fotográfico. Aprender a observar, compartir experiencias con otras personas y descubrir diferentes maneras de interpretar una misma realidad nos permite ampliar nuestra mirada y enriquecer nuestra relación con el entorno.
Como propuesta práctica, les planteo un sencillo ejercicio: salir a pasear con una cámara o un teléfono móvil y realizar una o varias fotografías de aquello que despierte nuestra atención. Sin buscar la perfección técnica, la originalidad o el reconocimiento externo. Simplemente, observar y dejarse conmover. Después, una pregunta puede abrir un espacio de reflexión: ¿qué relación tienen estas más imágenes conmigo, con mis emociones o con mi propia historia? La respuesta puede traer un recuerdo, revelar una emoción, despertar una reflexión inesperada o, sencillamente, permitirnos disfrutar de un instante de presencia y conexión.
Incluso puede convertirse en una experiencia compartida en familia, descubriendo cómo cada persona observa, siente e interpreta el mundo de una manera diferente. El escritor francés, Marcel Proust (1871-1922), decía: “El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos.” Es una reflexión extraordinariamente vinculada a la fotografía contemplativa y al mindfulness. Su significado nos invita a comprender que la belleza y el asombro no siempre están en lugares lejanos o extraordinarios. Muchas veces permanecen en aquello que vemos cada día, esperando que nuestra atención, sensibilidad y presencia nos permitan descubrirlo de nuevo.
La idea no consiste en conseguir fotografías extraordinarias, sino en recuperar una mirada más consciente, sensible y cercana a la vida. Porque, en ocasiones, no necesitamos cambiar el paisaje para descubrir algo nuevo. Necesitamos cambiar nuestra manera de observar a través de la mirada de principiante, y obtener así, el equivalente de lo que nos ha llamado la atención.
Hay fotografías que hacemos con los ojos, pero que comienzan mucho antes: en algún lugar de nuestra memoria, nuestra emoción y nuestra manera de sentir la vida. No siempre fotografiamos lo que vemos. A veces fotografiamos aquello que sentimos cuando lo miramos.
“Todas las fotografías son autorretratos.” Minor White (1908-1976)
*Docente de Fotografía Contemplativa. Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Experto universitario en Mindfulness, Psicología Positiva y Gestión Emocional. Especialista en Psicología Deportiva.