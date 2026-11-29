Hay compromisos que terminan convirtiéndose en una forma de entender la vida. El de Óscar Camps nació de la convicción de que, ante el sufrimiento humano, mirar hacia otro lado no debería ser una opción. Fundador y director de Open Arms, se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la acción humanitaria en el Mediterráneo y en un firme defensor de los derechos de las personas migrantes.
Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente, aunque también ha estado marcada por las dificultades y la controversia. El pasado mes de octubre, la labor de Open Arms fue homenajeada con uno de los Premios Taburiente 2026, otorgados por la Fundación Diario de Avisos. Un reconocimiento que puso en valor el compromiso de una organización que ha hecho del salvamento de vidas humanas su razón de ser.
Con motivo de esta distinción, conversamos con Óscar Camps, un hombre cuya experiencia invita a reflexionar sobre la solidaridad, la responsabilidad colectiva y el valor de cada vida humana.
– Al recoger el Premio Taburiente en Tenerife habló de la paradoja de recibir reconocimientos por salvar vidas y, al mismo tiempo, acabar ante los tribunales por hacerlo. ¿Cómo explica esa contradicción?
“En 2015, cuando empezamos a rescatar en la frontera entre Grecia y Turquía, Europa nos felicitaba, nos premiaba y nos señalaba como ejemplo de sus valores. Once años después, por hacer exactamente lo mismo, nos han detenido, multado, inmovilizado los barcos y llevado ante los tribunales.
Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Lo que ha cambiado es Europa. Hemos visto cómo se cierran fronteras, cómo se paga a otros países para evitar que la gente salga de sus costas y cómo se comienza a perseguir a quienes los rescatamos.
Lo que más me inquieta es que ya no hace falta que gobierne la extrema derecha para aplicar gran parte de sus políticas migratorias. Los partidos tradicionales han incorporado ese discurso, algunos por convicción, otros por temor a perder votos”.
– Todo comenzó en 2015, cuando la imagen del pequeño Alan Kurdi le impulsó a actuar. Once años después, ¿qué le sigue dando fuerzas para continuar?
“Esa foto me hizo levantarme del sofá. Era un niño de tres años, muerto en una playa. Nosotros teníamos los conocimientos, los medios y la experiencia para intentar que eso no siguiera ocurriendo.
Personas que podrían estar vivas, padres que han perdido a sus hijos, niños sin padres. También he visto a miles de personas recuperar el aliento cuando parecía imposible. ¿Después de ver todo eso, qué haces? ¿Te vas a casa y finges que no sabes lo que ocurre? Hay días en los que estoy cansado. De la burocracia, de los políticos, de las mentiras y de tener que justificar todo el tiempo por qué sacamos a alguien del agua. Pero todavía no he encontrado una razón válida para dejar de hacerlo”.
– De todas las personas que han rescatado, ¿hay alguna historia o situación que haya cambiado para siempre su manera de entender el mundo?
“El 28 de octubre de 2015. Nunca olvidaré aquel día. Hubo un temporal de fuerza siete en el Egeo. Un gran barco de madera con más de 300 personas a bordo se rompió antes de llegar a la costa griega. Estábamos allí con dos motos de agua.
Durante horas navegamos entre restos y personas que gritaban por ayuda. Había familias enteras en el agua. Recuerdo especialmente a los padres que nos entregaban a sus hijos pequeños. Los llevábamos hasta los barcos de los guardacostas. Luego volvíamos a buscar a los padres. Pero algunos ya no estaban. Con esas dos motos de agua rescatamos a unas 260 personas. Algunos llegaron vivos a tierra, pero sus padres se ahogaron. Esos niños nunca podrán discutir con sus padres por llegar tarde, nunca podrán volver a abrazarlos.
Esa tarde tuvimos que decidir a quién sacar primero del agua, sabiendo que quizá no habría tiempo para regresar por los demás. Nadie debería tener que tomar una decisión así. Jamás”.
– A menudo se acusa a las organizaciones humanitarias de provocar un “efecto llamada”. ¿Qué respondería a quienes sostienen ese argumento?
“Que no saben lo que significa tener que dejar tu casa. Nadie cruza un desierto, se pone en manos de traficantes y sube a sus hijos a una embarcación precaria porque haya un barco de Open Arms navegando por el Mediterráneo.
Las personas huyen de guerras, persecuciones, violencia, pobreza o porque simplemente no tienen ninguna posibilidad de futuro donde viven. Las rutas migratorias ya existían mucho antes de que llegásemos nosotros y seguirán existiendo, aunque desaparezcan todos los barcos humanitarios.
El “efecto llamada” es una explicación cómoda para quienes no quieren tratar las verdaderas causas de las migraciones. Nunca escuché que poner socorristas en una playa provocara ahogamientos, hasta que empezamos a rescatar migrantes. Si quitamos las ambulancias, ¿habrá menos accidentes?”.
– En las últimas semanas, la inmigración ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate político, hasta el punto de escucharse afirmaciones como que “quien entra de forma irregular en España no puede tener derechos”. Desde su experiencia salvando vidas en el mar, ¿qué piensa de estas palabras?
“Me parece una barbaridad, sobre todo viniendo de alguien que quiere presidir el Gobierno de España. Feijóo dijo textualmente que cuando una persona entra de forma irregular no puede tener derechos. ¿De verdad? ¿Pierde el derecho a la vida? ¿A ser rescatado si se está ahogando? ¿A no ser torturado? ¿A que un juez la escuche? Lo dijo en El Hierro, después de lamentarse por los cadáveres que aparecen en las costas. Primero habla del drama humano y luego afirma que esas personas, si logran llegar con vida, no pueden tener derechos.
La Constitución española dice lo contrario. Una persona puede estar en situación administrativa irregular, pero sigue teniendo derechos fundamentales. Se puede defender el control de fronteras, la inmigración legal y las expulsiones previstas en la ley. Pero eso no permite negar los derechos humanos. Me inquieta lo fácil que se han normalizado estas declaraciones. Los derechos humanos no los concede una oficina de extranjería. Los tenemos por ser personas. Es increíble que aún haya que explicarlo”.
– Canarias vive muy de cerca la tragedia de la ruta atlántica. Desde su experiencia, ¿qué reflexión le merece la situación migratoria que afronta el archipiélago?
“Canarias lleva años soportando una situación muy dura. Y muchas veces parece que el resto del país solo se acuerda de las islas cuando llega un cayuco o aparece un cadáver.
La ruta atlántica es especialmente peligrosa. Las distancias son enormes, las embarcaciones son precarias y las corrientes pueden arrastrarlas cientos de kilómetros. Cuando una embarcación desaparece, a veces ni siquiera sabemos dónde buscar. Me preocupa que todo esto se utilice como arma política. Canarias necesita medios de rescate, recursos de acogida, coordinación y respuestas que no dependan del color político de cada administración.
Y necesita que el resto de España y Europa asuman su parte de responsabilidad. Porque detrás de cada cayuco hay personas. Algunas llegan después de ver morir a familiares o compañeros durante la travesía”.
– Más allá de las operaciones de rescate, ¿qué tendría que cambiar en las políticas migratorias europeas para evitar que tantas personas sigan muriendo en el mar?
“Para empezar, Europa debería asumir que rescatar personas en peligro es una obligación de los Estados. No puede depender de que organizaciones privadas consigan donaciones para mantener barcos operativos. Hace falta un sistema público y permanente de búsqueda y salvamento, con medios suficientes y coordinación real.
También necesitamos vías legales y seguras para quienes buscan protección. Si no existen, la gente seguirá usando las rutas que encuentre, por peligrosas que sean. Y habría que revisar seriamente los acuerdos con países a los que Europa paga para evitar las salidas o interceptar embarcaciones. Sabemos lo que pasa con muchas de las personas que devuelven a Libia.
Cada vez alejamos más de nuestras fronteras las consecuencias de nuestras decisiones. Europa sigue hablando de dignidad humana y derechos fundamentales. Sería bueno que empezara por respetarlos también en sus fronteras”.
– Usted ha advertido sobre el peligro de acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de conmovernos ante el dolor de los demás?
“Creo que nos estamos acostumbrando a cosas que deberían resultarnos insoportables. Vemos niños muertos, ciudades destruidas, familias huyendo y cadáveres flotando en el mar. Y al cabo de unos segundos estamos mirando otra noticia. No creo que la gente haya dejado de sentir. Supongo que también es una forma de protegerse. Pero me preocupa que lleguemos a aceptar como normal que ciertas personas mueran intentando cruzar una frontera. Por eso pienso que las imágenes son necesarias, incluso las más duras. No para recrearnos en el sufrimiento, sino para que nadie pueda decir que no sabía lo que estaba pasando”.
– ¿Cómo se compagina una dedicación tan exigente como la que requiere Open Arms con la vida personal y familiar?
“Mal, No voy a engañarte. Open Arms ha ocupado una parte enorme de mi vida estos once años. Viajes, ausencias, llamadas a cualquier hora y situaciones que te llevas a casa, aunque intentes dejarlas en el barco.
Tengo cuatro hijos y una familia que muchas veces ha tenido que adaptarse a mis ausencias. Sé que hay muchos momentos que me he perdido y que no voy a recuperar jamás. Intento estar presente, dedicarles tiempo y que nuestras conversaciones no giren siempre en torno a Open Arms. No siempre lo consigo. Con los años he aprendido que las personas que tienes cerca necesitan que estés ahí. No basta con quererlas mucho si después nunca tienes tiempo para ellas”.
– Open Arms ha ampliado su labor más allá del rescate en el mar, impulsando proyectos de cooperación, formación y sensibilización. ¿Qué iniciativas están desarrollando actualmente y qué resultados están consiguiendo?
“Seguimos trabajando en el Mediterráneo central, pero hemos ampliado nuestra actividad a otros ámbitos donde nuestra experiencia y medios pueden ser útiles. Este año hicimos tres misiones humanitarias a Cuba con el Astral, llevando material médico y equipos para mejorar el suministro energético de dos hospitales de La Habana.
También seguimos trabajando en educación y sensibilización. Vamos a escuelas e institutos para explicar qué ocurre realmente en las fronteras, hablar de migraciones y combatir la desinformación. Y estamos desarrollando proyectos tecnológicos para prevenir ahogamientos, usando inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo en entornos acuáticos. No pretendemos arreglar todos los problemas del mundo. Bastante tenemos con los que conocemos”.
– Después de más de una década salvando vidas, ¿hacia dónde se dirige Open Arms? ¿Cuáles son sus principales retos y prioridades para los próximos años?
“De momento, nuestro principal reto es poder seguir haciendo nuestro trabajo. Mantener un barco humanitario operativo en el Mediterráneo se ha convertido en una carrera de obstáculos. Financiación, restricciones administrativas, inmovilizaciones, procedimientos judiciales y una presión política constante. Seguiremos rescatando mientras haya personas en peligro y podamos hacerlo.
También estamos preparando nuevas alianzas, como un proyecto conjunto con Médicos del Mundo para ampliar nuestra capacidad de intervención humanitaria. Pero hay algo que me gustaría especialmente: que algún día Open Arms dejara de ser necesaria en el Mediterráneo. Eso significaría que los Estados habrían asumido su responsabilidad de salvar vidas y que las personas ya no tendrían que arriesgarse para buscar protección. De momento, estamos bastante lejos de conseguirlo”.
– Si pudiera transmitir un único mensaje a quienes observan el drama migratorio desde la distancia, ¿qué le gustaría que comprendieran?
“Que nadie elige dónde nace. Nosotros hemos tenido la suerte de nacer en un lugar donde podemos estudiar, trabajar, viajar, equivocarnos y buscar una vida mejor sin tener que arriesgarnos en el mar. Otros no han tenido esa suerte. Y muchas veces juzgamos a esas personas por intentar conseguir lo mismo que nosotros damos por hecho.
No pido que estén de acuerdo conmigo ni con todas las políticas migratorias. Les pediría que antes de juzgar a alguien que sube a sus hijos a una embarcación en la que pueden morir, intenten comprender qué ha tenido que pasar para que considere esa travesía su mejor opción. Porque nadie abandona su familia, su casa, su pueblo, su tierra sus costumbres y pone a sus hijos en peligro si cree que quedarse es más seguro”.
Open Arms, más de una década salvando vidas en el mar
Fundada en 2015 por Óscar Camps, empresario y profesional del salvamento marítimo, Open Arms es una organización humanitaria dedicada a proteger la vida de las personas más vulnerables. Su historia comenzó en la isla griega de Lesbos, donde un pequeño grupo de socorristas acudió para auxiliar a quienes huían de la guerra y la persecución. Lo que nació como una iniciativa de voluntarios se convirtió en una organización de alcance internacional que, al cumplir su décimo aniversario, había rescatado a más de 72.000 personas. Desde sus primeras intervenciones en el mar Egeo hasta las misiones de salvamento en el Mediterráneo central, Open Arms ha extendido también su labor a la cooperación, la educación, la sensibilización y la respuesta ante emergencias humanitarias. Su trayectoria, reconocida con numerosos galardones, recibió en octubre de 2026 la Mención Especial del Jurado de los Premios Taburiente de la Fundación Diario de Avisos. Once años después de su nacimiento, la organización mantiene intacto su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana.