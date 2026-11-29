Sobre el papel, el tercer carril de la TF-1, la arteria principal de circulación de la comarca sureña, tiene todas sus piezas definidas a lo largo de un corredor de unos 23 kilómetros comprendido entre San Isidro y Adeje. Dos proyectos de construcción aprobados de forma definitiva y un tercero adjudicado hace más de tres años. Sobre el asfalto, cada una de las fases lleva su propio ritmo. Una espera financiación, otra un presupuesto actualizado y la tercera, la salida de un conflicto contractual.
En el proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027, solo dos actuaciones del corredor tienen dinero consignado. El tercer carril entre Oroteanda y Las Américas recibe 10 millones de euros, y el enlace de Chafiras–Oroteanda, ya en servicio, 2,33 millones. El tramo San Isidro–Oroteanda y el falso túnel de Las Américas–Fañabé no figuran en el anexo de inversiones. Aun así, fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad trasladaron a este periódico que, tras el inicio de las obras del tercer carril de la TF-5, la TF-1 “pasa a ser la prioridad”.
San Isidro– Oroteanda
El único tramo ejecutado hace de bisagra. El enlace de Las Chafiras, que forma parte del tercer carril entre Oroteanda y Las Chafiras, se abrió al tráfico en julio de 2025 tras una inversión de 22 millones de euros. Desde este nudo tendrá que avanzar la ampliación, hacia el norte en dirección a San Isidro y hacia el oeste en dirección a Las Américas.
En enero de 2026, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad aprobó de forma definitiva el proyecto de construcción del tercer carril entre San Isidro y Oroteanda, un tramo de casi 11 kilómetros que discurre por Granadilla de Abona y San Miguel de Abona. El documento, redactado por Proyma Consultores, cuenta con un presupuesto base de 126,36 millones de euros. Con este hito, la Administración completó la redacción de todos los proyectos necesarios para ampliar la autopista. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027 no le asigna ni un euro. Se desconocen los plazos para su licitación.
Oroteanda –Las Américas
El tramo más largo. La Dirección General de Infraestructura Viaria aprobó su proyecto de forma única y definitiva en noviembre de 2025, con una inversión de 175,49 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses. Son casi diez kilómetros entre San Miguel de Abona, pasado el enlace de Oroteanda y después del enlace de Las Américas, entre Arona y Adeje. Por ellos circulan más de 90.000 vehículos al día. La actuación incluye la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas, y el desdoblamiento de la TF-28 para dar acceso directo al Hospital del Sur.
Un año después de la aprobación, el proyecto sigue sin expediente de contratación. La cifra que fijó la Consejería en noviembre de 2025 se ha quedado desfasada, lo que obliga a actualizar el cuadro de precios y a recalcular el presupuesto base de licitación, ya que sacar la obra a concurso con precios de 2025 podría dejarlo desierto. El departamento atribuye el desajuste a la subida de precios de algunos materiales por condicionantes internacionales. A día de hoy, no hay fecha para la licitación.
En las cuentas, el proyecto de Presupuestos para 2027 eleva la partida de esta obra de 8,4 a 10 millones de euros. Parte de la financiación depende del Convenio de Carreteras con el Estado, prorrogado hasta 2030.
Las Américas–Fañabé
La tercera fase es la que más se ha complicado en el terreno administrativo. El ambicioso proyecto consistía en soterrar 2.140 metros de la TF-1 mediante un falso túnel de dos carriles por sentido y 28 metros de ancho, desde el entorno del Siam Mall hasta la zona del X-Sur, en Fañabé. En superficie quedaría una vía urbana con carriles de servicio y recorridos peatonales y ciclistas.
La obra se licitó en mayo de 2023, con el anterior Ejecutivo, mediante un único contrato que incluía la redacción del proyecto y su ejecución, una fórmula pensada para acortar plazos. La adjudicataria fue la UTE formada por Acciona Construcción, AMC Construcciones y Contratas 2014 y El Silbo Construcciones y Obras, por 84,5 millones de euros sin IGIC (90,4 millones con el impuesto). El contrato se firmó el 23 de agosto de 2023.
A partir de ahí, el expediente se fue complicando. En mayo de 2024 la UTE pidió la suspensión temporal total del contrato, y la Consejería la autorizó por un máximo de ocho meses. En febrero de 2025 la empresa se negó a entregar el proyecto sin las modificaciones que había planteado y solicitó resolver el contrato, con una indemnización del 6 % por la obra no ejecutada. La Administración respondió rechazando las modificaciones, levantó la suspensión y desestimó la petición.
La UTE entregó el proyecto en febrero. Un mes después, el responsable del contrato informó de modificaciones no autorizadas y de un aumento del presupuesto, y la Consejería abrió un procedimiento de resolución, esta vez por incumplimiento del contratista. Según el expediente, el incremento asciende a un 30,41 % más que el importe contratado.
El Consejo Consultivo de Canarias emitió su dictamen el 29 de julio de 2026 y avaló la propuesta de Obras Públicas de resolver el contrato. El órgano considera que la UTE presentó un proyecto que se apartaba de forma notable de lo contratado. Los posibles daños tendrán que valorarse en un procedimiento aparte y sigue pendiente un procedimiento ordinario ante el TSJC. Resolverlo supone volver al punto de partida.