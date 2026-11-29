Quienes conocen bien a Bárbara Rodríguez de León coinciden en definir a esta vecina de Charco del Pino (Granadilla de Abona) como una mujer luchadora, valiente, positiva y de un enorme corazón. De pequeña ya daba muestras de una gran personalidad al desmarcarse de los cánones sociales del franquismo que atentaban contra el sentido común. Nunca tuvo reparos en ir a contracorriente de lo que dictaban las normas de un régimen y una época que relegaba a la mujer a un segundo plano, y más aún en los entornos rurales.
Desde chica ya pensaba distinto al resto de niñas de su edad y mostraba una capacidad visionaria sobresaliente, reconocida por su familia, lo que le llevó años después a romper los moldes de aquella España en blanco y negro de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Y lo hizo desde la rebeldía y la defensa de la justicia social, compromisos que han marcado su hoja de ruta personal hasta hoy.
En su álbum vital de fotos no faltan estampas que corroboran esa mirada inconformista a la vida, con origen en las necesidades de una familia numerosa (de hasta 11 hermanos) en un pequeño pueblo del sur de Tenerife, tras dejar atrás Tacoronte: desde el uso de pantalones y minifalda, cuando no se veían con buenos ojos, a su marcha a Los Cristianos y Santa Cruz para trabajar y ganarse la vida, muchas veces aguantando lo indecible. O cuando decidió, ya casada, marcharse de La Laguna con sus dos hijos y regresar al Sur para reemprender, junto a su marido, una nueva vida empezando de cero.
De su etapa en la capital tinerfeña no olvida la pena que le embargaba los días en los que guardaba en los bolsillos alguna carta de su padre, al que adoraba, sin poder desentrañar aquellos renglones porque no sabía leer ni escribir. La familia para la que trabajaba le ponía voz a aquellas líneas y ella reaccionaba con lágrimas, especialmente con el “no nos olvides” final, que le atravesaba el alma.
El activismo social ha sido la gran bandera de Bárbara. Su trabajo por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en su municipio y en la comarca sureña, le ha convertido en un referente del movimiento vecinal. Ofertas no le han faltado para incorporarse a la política, pero ella las ha rechazado “porque soy muy exigente y muy capitana, y la primera en pelear con los políticos soy yo”. Sus vecinas lo corroboran. Aseguran que cuando se trata de ayudar y buscar la solución a un problema, “no se casa con nadie”.
Desde hace más de 30 años integra la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife, junto a Jordi Esplugas, Segundo Marco y Emilio Lentini. Aún recuerda como si fuera ayer su participación en la primera asamblea de vecinos en Los Cristianos, en la que tomó la palabra desde el público y acabó sentada en la mesa principal. A partir de ahí comenzó a recoger firmas para cumplir la promesa contraída con su hermano José Ángel, poco antes de fallecer, al que le aseguró que no pararía hasta que el Sur tuviera su hospital.
En una de las primeras visitas de cargos públicos a El Mojón para supervisar la zona, Bárbara Rodríguez protagonizó una imagen que retrata su activismo y liderazgo: “Cargué una carretilla llena de bloques y una bolsa de cemento para hacer ver a los políticos que nosotros estábamos dispuestos a levantar el hospital en un solar en el que no había nada”.
La presión a lo largo de los años de la plataforma ciudadana, que abandera la reclamación de mayor antigüedad en Canarias, ha sido decisiva para escrutar los avances del centro hospitalario de El Mojón, chequear el funcionamiento de sus servicios y reivindicar el cumplimiento de los plazos. Una lucha reconocida con la Medalla de Oro de la isla de Tenerife, aunque la batalla aún no ha terminado, a la espera de la ampliación del edificio anexo.
Apasionada de la alfarería, campo en el que llegó a montar una escuela comarcal con una veintena de alumnos, Bárbara se confiesa una gran defensora de la cultura canaria. “Hacen falta más mujeres así, con ese nivel de compromiso social”, subraya su familia. A sus 78 años, no deja de sorprender por su espíritu vitalista y su forma de interpretar la vida, que ella resume en la frase del célebre poema de Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.
Hace poco más de un año, Bárbara ponía firma a su retrato, el de una buena persona, en un reportaje de la Televisión Canaria. “Cuando ya no esté, no quiero que se gasten en mí flores; ese dinero dónenlo a un centro de mayores o de discapacidad. Eso sí, que me canten una folía o una malagueña y me quemen, y luego que tiren las cenizas en mi pueblo para, cuando haga viento, poder volar”.