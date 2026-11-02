El fin de la alerta permite que el Tenerife-Andorra se dispute hoy

El encuentro de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion entre el CD Tenerife y el FC Andorra se disputará finalmente hoy, a las 13:00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, después de que el Cabildo de Tenerife ordenara el cierre de la instalación por la activación del Plan de Emergencias Insular ante la alerta meteorológica.
El partido estaba inicialmente programado para ayer a las 20:00 horas, pero las circunstancias obligaron a ambos clubes a buscar una nueva fecha. Para evitar un segundo desplazamiento del conjunto andorrano a la Isla, las partes acordaron trasladar el encuentro al mediodía del lunes. La celebración del partido de Liga F entre el Costa Adeje Tenerife y el Athletic Club en el Heliodoro, también previsto para esa jornada, condicionó la elección del horario.
El CD Tenerife confirmó el cambio a través de un comunicado oficial, en el que explicó que la decisión respondía a la situación climatológica excepcional y a la activación del dispositivo de emergencias por la alerta de lluvias emitida por la AEMET.
El cambio de fecha también amenaza con provocar un segundo aplazamiento del compromiso copero ante el CD Badajoz, previsto para el miércoles 4 de noviembre en el Nuevo Vivero. La reorganización del calendario y los tiempos mínimos de descanso entre encuentros complican que el conjunto blanquiazul pueda afrontar ambos compromisos con el margen necesario.
La eliminatoria, que ya tuvo que aplazarse inicialmente por el accidente ferroviario de Toledo, podría volver a cambiar de fecha apenas unos días después de haberse establecido su nueva programación. Entre las alternativas que se barajan figura el martes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, aunque esta posibilidad todavía no cuenta con confirmación oficial.
Las entradas seguirán teniendo validez para hoy y aquellas que deseen solicitar el reembolso del importe deberán mandar un correo a entradas@clubdeportivotenerife.es