De la Fuente pide homenajes sobre el césped para Jesús de Miguel y convoca a los canarios Pedri y Yeremy Pino con la Selección

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha tenido este viernes unas emotivas palabras para Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes tras el grave incidente sufrido durante el encuentro ante el FC Andorra. El técnico ha defendido que el mejor homenaje al delantero blanquiazul debe realizarse sobre el terreno de juego, durante la presentación de una convocatoria en la que vuelven a figurar los canarios Pedri González y Yeremy Pino.
La comparecencia del entrenador, celebrada en el estadio Metropolitano de Madrid, ha estado marcada por el recuerdo al futbolista fallecido a los 30 años, una tragedia que ha conmocionado al fútbol español y que continúa provocando muestras de cariño hacia su familia y el conjunto tinerfeñista.
El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/fikCshzDH4— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026
“Me quedo con el dolor. Hay que dar importancia a lo que realmente la tiene. Ha sido durísimo para el mundo del fútbol. Hay que tener un recuerdo por los que no están”, ha manifestado De la Fuente al referirse a la pérdida de Jesús de Miguel.
Preguntado por la decisión de mantener la jornada de Primera y Segunda División, el seleccionador ha recordado que la Real Federación Española de Fútbol decretó tres días de luto y suspensión de varias competiciones. Además, ha explicado que, como antiguo futbolista, le gustaría que, cuando llegue el momento de su despedida, los aficionados lo recordaran en un campo de fútbol.
De esta manera, De la Fuente ha apostado por rendir reconocimiento a Jesús de Miguel desde los propios estadios, donde el fútbol español prepara diferentes actos en su memoria.
Pedri y Yeremy Pino, convocados con España
En el apartado deportivo, la principal noticia para Canarias es la presencia de Pedri González y Yeremy Pino entre los 27 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para disputar los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la UEFA Nations League.
El centrocampista tinerfeño del FC Barcelona y el atacante grancanario del Crystal Palace volverán a representar al Archipiélago en una convocatoria con la que España buscará asegurar el primer puesto de su grupo.
La selección española se enfrentará a la República Checa el jueves 12 de noviembre, en Praga, mientras que el domingo 15 de noviembre recibirá a Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid. Ambos encuentros comenzarán a las 20.45 horas, horario peninsular.
España llega a estas citas con la clasificación para los cuartos de final garantizada, después de sumar cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos de la competición.
Las novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente
Entre las principales novedades de la lista aparecen Álvaro Valles, Jacobo Ramón y Marc Roca, que reciben su primera convocatoria con la selección absoluta. También regresan Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, y Pablo Barrios, del Atlético de Madrid.
De la Fuente ha optado esta vez por incluir cuatro guardametas, una decisión relacionada con la posibilidad de que David Raya no pueda viajar por asuntos personales. El seleccionador ha destacado el rendimiento de Álvaro Valles y considera que ha llegado el momento de darle una oportunidad.
El técnico también ha elogiado el nivel de los futbolistas españoles y ha defendido la incorporación de Marc Roca, mientras que Gavi se queda fuera de una convocatoria que reúne a algunos de los principales nombres del fútbol nacional.
La lista completa de España para la Nations League
- Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles.
- Defensas: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.
- Centrocampistas: Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena, Fermín López, Pablo Barrios y Marc Roca.
- Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino y Ander Barrenetxea.