El juez inadmite la solicitud de suspender la Segunda División tras la muerte de Jesús de Miguel

La jornada de Segunda División se disputará este fin de semana, salvo los encuentros ya aplazados, después de que el Juez Único de Competiciones Profesionales haya inadmitido la solicitud presentada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para suspender los partidos tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.
Según ha adelantado El Partidazo de COPE, la petición del sindicato de futbolistas ha sido inadmitida por falta de competencia del órgano al que se dirigió, por lo que no prospera su intento de detener la competición en señal de duelo por la muerte del delantero blanquiazul.
La decisión llega después de que AFE remitiera una carta al juez de competición durante la noche del jueves, tras consultar con los capitanes de todos los equipos de LaLiga Hypermotion.
El sindicato defendía que el aplazamiento respondía al sentir mayoritario de los jugadores, que consideraban que la competición debía detenerse por respeto y solidaridad hacia su compañero fallecido el pasado martes.
Los futbolistas de Segunda División habían pedido suspender la jornada
La solicitud de AFE se produjo después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga anunciaran los homenajes previstos para recordar a Jesús de Miguel durante los partidos de este fin de semana.
En su comunicado, el sindicato explicó que la gran mayoría de los capitanes y futbolistas consultados habían expresado su preocupación y malestar ante la decisión de mantener la competición.
Los jugadores defendían que las actuales circunstancias exigían una respuesta basada en el respeto, la empatía y el compañerismo.
AFE también pidió que se tuvieran en cuenta las circunstancias excepcionales que rodeaban su solicitud, después del fallecimiento de un futbolista de la propia categoría.
El sindicato había expresado públicamente el 5 de noviembre su posición favorable a suspender los encuentros, antes de formalizar la petición dirigida al órgano federativo.
Qué partidos de Segunda División están aplazados
La inadmisión de la solicitud implica que se mantiene el calendario previsto para este fin de semana, con las excepciones ya anunciadas por LaLiga.
Los encuentros aplazados son el Granada CF-CD Tenerife, el FC Andorra-RCD Mallorca y el CD Castellón-SD Eibar, según la información difundida sobre la programación de la jornada.
LaLiga también ha anunciado homenajes en los estadios para recordar a Jesús de Miguel, entre ellos un minuto de silencio antes de los encuentros y una interrupción del juego a partir del minuto nueve, en referencia al dorsal que llevaba el delantero del Tenerife.
De esta forma, la competición continuará mientras el fútbol español mantiene los actos de recuerdo al jugador fallecido el martes 3 de noviembre, después del grave incidente sufrido durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.