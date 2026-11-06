Jesús de Miguel: el equipo no te abandona

El silencio, el dolor y las numerosas muestras de cariño marcaron ayer el último adiós a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido el pasado martes tras sufrir una durísima entrada durante el encuentro frente al Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. Navahermosa (Toledo), localidad de apenas 3.500 habitantes de la que procede su familia y donde el futbolista pasó temporadas durante su infancia, se volcó para arropar a sus seres queridos en una despedida multitudinaria y profundamente emotiva.
Desde primera hora de la jornada, las calles del municipio se llenaron de familiares, amigos, vecinos y representantes del mundo del fútbol, que acompañaron a la familia en unos momentos especialmente difíciles. El Ayuntamiento había decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del jugador, de 30 años, cuya muerte ha sumido a toda la isla de Tenerife en una profunda tristeza.
Los restos mortales del delantero llegaron a primera hora de este jueves al tanatorio de Navahermosa. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la llegada de la expedición del CD Tenerife, con toda la plantilla y el cuerpo técnico vestidos de riguroso luto, además de representantes de la directiva encabezados por el máximo mandatario del club, Rayco García, y por su presidente, Felipe Miñambres. También se desplazaron hasta la localidad jugadores y representantes de otros clubes en los que militó el futbolista.
Entre los asistentes figuraron el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que acudió al tanatorio; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín; el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo; y el exseleccionador José Antonio Camacho. También estuvieron presentes otras figuras del fútbol, como Predrag Mijatovic, Luis Miguel Ramis, Diego Rivas, José María Movilla, Aitor Karanka y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa.
La representación institucional contó, asimismo, con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y del consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.
El cortejo fúnebre, encabezado por los padres y la hermana del jugador, recorrió las calles que separan el tanatorio de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. El féretro entró en el templo a las 14.05 horas para la celebración del funeral, oficiado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. La ceremonia estuvo marcada por el recogimiento y el silencio, interrumpido únicamente por las palabras de los familiares y seres queridos que quisieron recordar la personalidad de Jesús, su calidad humana y lo que significaba para quienes compartieron su vida con él.
A las 15.10 horas, el féretro abandonó la iglesia y fue trasladado a hombros por amigos y compañeros futbolistas hasta el cementerio municipal. Una multitud acompañó el recorrido para arropar a la familia hasta el último momento y despedir al delantero en su pueblo.
La familia pide intimidad
Antes del funeral, a las puertas del tanatorio, el representante del futbolista, Manuel Hernández, leyó un comunicado en nombre de la familia para agradecer las innumerables muestras de apoyo recibidas desde que se conoció el fallecimiento. “No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando”, trasladaron sus familiares, que quisieron reconocer el respaldo de compañeros, amigos, aficionados y clubes en estos días tan difíciles.
La familia también destacó el cariño que Jesús de Miguel había despertado durante su trayectoria personal y profesional. “Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él”, expresaron.
En su mensaje, los allegados del delantero solicitaron respeto a su intimidad para poder afrontar el duelo. “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere”, señalaron, antes de concluir con un nuevo agradecimiento a quienes les han acompañado: “Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos”.
Louzán: “reforzar la prevención”
También a las puertas del tanatorio, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del futbolista y calificó su fallecimiento como una “pérdida irreparable” que ha conmocionado al fútbol español.
El dirigente recordó que el suceso se produjo durante “un lance de juego” y consideró que la prioridad en estos momentos debe ser acompañar a los seres queridos del jugador. No obstante, también aprovechó su comparecencia para poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de prevención y los protocolos de actuación ante situaciones de esta naturaleza.