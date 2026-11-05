La muerte de De Miguel abre interrogantes sobre la asistencia sanitaria en el Heliodoro

Tras la trágica muerte de Jesús de Miguel, toda la atención está centrada en despedir al futbolista y acompañar en el dolor a su familia, una tarea en la que se han volcado el CD Tenerife y su afición. Sin embargo, una vez superados estos primeros momentos de duelo, será necesario esclarecer las circunstancias que provocaron el fallecimiento del delantero y determinar si la asistencia sanitaria que recibió inicialmente fue la adecuada.
El informe preliminar de la autopsia practicada al jugador del CD Tenerife concluye que murió a consecuencia de “un traumatismo torácico de carácter accidental”. Esta es la primera conclusión del documento elaborado por el equipo de patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife, que examinó el cuerpo del futbolista tras su fallecimiento, a las 08.00 horas del martes, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), donde permanecía ingresado desde la tarde anterior.
El dictamen preliminar fue entregado en la mañana de ayer a la magistrada Eva Esther Juárez Fernández, titular de la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que dirige la investigación abierta de oficio. Las diligencias también tratan de esclarecer lo sucedido durante el traslado del futbolista en ambulancia hasta el centro hospitalario.
De Miguel fue evacuado del terreno de juego en una camilla de Cruz Roja hasta una ambulancia estacionada en la calle La Mutine, junto a los vestuarios, sin que el vehículo llegara a acceder al interior del estadio. Desde allí fue trasladado al Hospital de La Candelaria, donde ingresó estable dentro de la gravedad. Sin embargo, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y a las 08.00 horas se confirmó su fallecimiento.
La Policía Nacional ha abierto una investigación que ya se encuentra bajo supervisión judicial. La muerte del delantero plantea, no obstante, interrogantes que trascienden la posible responsabilidad deportiva o penal que pudiera derivarse de la acción del guardameta del Andorra. La principal cuestión es qué decisiones se adoptaron y cómo se actuó durante los minutos posteriores al violento impacto.
Jesús de Miguel quedó inconsciente sobre el césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Aunque todavía no han trascendido todos los detalles de lo sucedido, una de las hipótesis que se barajan es que pudiera haber sufrido una commotio cordis, un episodio de muerte súbita provocado por un impacto directo sobre la zona del corazón. El futbolista logró recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los equipos sanitarios, ya en el interior de la ambulancia.
La evacuación del jugador y el tiempo empleado para su traslado también suscitaron preocupación entre los profesionales sanitarios, ya en el interior de la ambulancia.
La evacuación del jugador y el tiempo empleado para su traslado también suscitaron preocupación entre los profesionales sanitarios del hospital que aguardaban su llegada.
Una vez ingresado en la UCI, los facultativos analizaron las imágenes grabadas por aficionados y difundidas durante la noche en las redes sociales. A partir de esos vídeos surgieron nuevas preguntas sobre el procedimiento seguido en el estadio: “¿Por qué no le cogieron una vía, ni le pusieron colchón de vacío o utilizaron una camilla de cuchara?”, “¿Por qué entró en fibrilación y no utilizaron el DESA (desfibrilador externo semiautomático)?” o “¿Se trató como un trauma o como una parada?”.
Los médicos cuestionaron especialmente la forma en la que se realizó la movilización del futbolista, al considerar que una persona en una situación de extrema inestabilidad y con compromiso vital requiere un procedimiento específico.
Interrogantes que ahora forman parte de las circunstancias que deberán esclarecerse en el marco de la investigación judicial que está en marcha y que debe esclarecer las causas reales que derivaron en el triste fallecimiento de Jesús de Miguel el pasado martes.