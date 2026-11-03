La UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos en memoria de Jesús de Miguel

El fútbol europeo, encabezado por la UEFA, ha mostrado su pesar por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras un choque con el portero del Andorra Jesús Owono, por lo que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones continentales de la semana.
“La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil”, indicó la UEFA en sus redes sociales.
“Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana en su memoria”, anuncia el máximo organismo europeo.
“Estamos consternados por la muerte de Jesús de Miguel Alameda”, indicó el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Čeferin. “Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y nuestros pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, toda la gente del CD Tenerife y todos aquellos que lloran esta trágica pérdida”, afirmó.
La noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel ha conmocionado a todo el fútbol europeo. Muchos clubes también han transmitido su pesar. “Todos nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todo el CD Tenerife en esta dolorosa prueba”, señaló, por ejemplo, el Olympique Lyon francés.
Jugadores también mostraron su dolor, como Achraf Hakimi, lateral del París Saint Germain, criado en el fútbol madrileño: “Un abrazo a todos sus seres queridos. Descansa en paz”.