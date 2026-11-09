Tormentas, desvíos y dificultades para aterrizar: la borrasca Bruna pone en apuros al tráfico aéreo en Canarias

La borrasca Bruna ha provocado importantes complicaciones en el tráfico aéreo de Canarias durante este domingo, 8 de noviembre. Los controladores aéreos han advertido de las dificultades para operar en el espacio aéreo del Archipiélago debido a la presencia de núcleos tormentosos, una situación que ha obligado a desviar varios aviones hacia aeropuertos alternativos por motivos de seguridad.
A través de sus redes sociales, Controladores Aéreos ha descrito la situación como un “día muy complicado por los núcleos tormentosos en el espacio aéreo de Canarias”, al tiempo que ha informado de las incidencias registradas en diferentes instalaciones aeroportuarias.
Uno de los puntos más afectados ha sido el Aeropuerto de La Palma, donde las condiciones meteorológicas adversas han impedido que siete vuelos completaran su trayecto previsto, según el balance facilitado por Aena. Las incidencias han afectado tanto a conexiones interinsulares como a rutas procedentes de la Península y de diferentes ciudades europeas.
Problemas de meteo en el aeropuerto de #LaPalma. Vuelos desviados a aeropuertos alternativos por seguridad. Dia muy complicado por los núcleos tormentosos en el espacio aéreo de #Canarias #SafetyFirst https://t.co/u155oZnePH— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 8, 2026
Los controladores advierten de problemas en Lanzarote
Las dificultades operativas no se han limitado a La Palma. Según ha comunicado Controladores Aéreos, el Aeropuerto de Lanzarote también se ha visto afectado por las condiciones meteorológicas, que han obligado a operar en configuración sur.
A esta circunstancia se suma la huelga de los controladores aéreos de la empresa privada Saerco, que afecta a la operativa de determinadas torres de control del Archipiélago.
Los profesionales reclaman más medios para afrontar el incremento continuado del tráfico aéreo, mientras que el aeropuerto lanzaroteño opera con servicios mínimos como consecuencia de los paros.
Asimismo, la información de Eurocontrol difundida por Controladores Aéreos recoge regulaciones en las llegadas a Gran Canaria y Tenerife Sur por los efectos de Bruna, así como restricciones relacionadas con la huelga en las torres de Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de circunstancias diferentes que están condicionando la actividad aérea en Canarias.
Siete vuelos desviados por la borrasca Bruna
En el caso de La Palma, las dificultades para aterrizar han obligado a modificar las rutas de siete aeronaves que tenían previsto llegar a la Isla.
Dos vuelos procedentes de Gran Canaria han tenido que regresar a su aeropuerto de origen, mientras que otro avión que había despegado desde Tenerife Sur también se ha visto obligado a retornar al aeródromo tinerfeño.
Las incidencias han alcanzado igualmente a las conexiones internacionales. Un vuelo procedente de Múnich, otro de Zúrich y un tercero de Madrid han sido desviados a Tenerife Sur, mientras que una aeronave con origen en Hamburgo ha tenido que dirigirse a Gran Canaria.
De esta manera, cuatro vuelos han terminado en Tenerife Sur y otros tres en Gran Canaria, sin poder alcanzar su destino inicial en La Palma.
Las tormentas condicionan el tráfico aéreo en Canarias
La situación se produce en el contexto del episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Bruna, que ha dejado condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del Archipiélago.
El Gobierno de Canarias había declarado la prealerta por tormentas en todas las islas desde la noche del sábado, ante la previsión de actividad tormentosa que podría alcanzar intensidad localmente fuerte y estar acompañada de rachas intensas de viento.
Ante las incidencias registradas en los aeropuertos canarios, se recomienda a los pasajeros con desplazamientos programados consultar directamente con sus compañías aéreas el estado de sus vuelos y las posibles modificaciones de horarios o itinerarios.