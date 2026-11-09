La Aemet activa avisos naranjas en Canarias desde esta tarde por vientos de hasta 120 km/h y fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado nuevos avisos naranjas y amarillos en Canarias ante la llegada de otra borrasca atlántica tras el paso de Bruna. Los avisos comenzarán a entrar en vigor durante la tarde de este martes, 10 de noviembre, por fuertes vientos, lluvias intensas y fenómenos costeros, y se extenderán durante el miércoles a todas las Islas.
Según la información de la Aemet, Tenerife y La Palma figuran entre las islas con los avisos de mayor intensidad. Se contemplan rachas de viento que podrían superar los 120 kilómetros por hora en zonas expuestas y precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Palma.
La nueva situación meteorológica estará relacionada con la aproximación de una baja atlántica al Archipiélago, después de los efectos de la borrasca Bruna. Aunque algunas informaciones apuntan a que el siguiente sistema podría recibir el nombre de Charles, la nota oficial consultada de la Aemet todavía no confirma esa denominación.
El episodio se intensificará durante el miércoles 11 de noviembre, cuando las siete islas estarán bajo algún aviso meteorológico. Las principales adversidades serán las rachas muy fuertes de viento, las precipitaciones abundantes y el empeoramiento del estado del mar.
Avisos de la Aemet para el martes 10
Avisos naranjas por viento
Los primeros avisos naranjas entrarán en vigor el martes por la tarde y afectarán a las cuatro islas occidentales.
La Palma
Desde las 18.00 horas, aviso naranja por viento de hasta 110 km/h en las cumbres y las vertientes este y oeste. Las rachas afectarán principalmente a zonas altas y costas del noroeste, con valores que podrán superar ese umbral en las cumbres.
La Gomera
Desde las 21.00 horas, aviso naranja por rachas de 100 km/h, especialmente en las zonas altas y las costas de los extremos este y oeste.
El Hierro
Desde las 21.00 horas, aviso naranja por viento de hasta 100 km/h, principalmente en zonas altas y costas de los extremos este y oeste.
Tenerife
Desde las 21.00 horas, aviso naranja por rachas de hasta 110 km/h en el norte y las vertientes este, sur y oeste. Las áreas más expuestas serán las zonas altas y las costas del extremo oeste y sureste.
Estos avisos se prolongarán durante la jornada del miércoles, cuando también se incorporarán Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura al episodio de viento intenso.
Avisos de la Aemet para el miércoles 11
El miércoles será la jornada con mayor extensión de los avisos, con viento en todas las islas, lluvias intensas y fenómenos costeros.
Tenerife
La Aemet mantiene el aviso naranja por viento desde las 00.00 hasta las 17.59 horas, con rachas de 110 km/h en el norte y las vertientes este, sur y oeste. En medianías, cumbres y zonas costeras expuestas podrán superarse los 120 km/h.
Además, se activan los siguientes avisos amarillos:
- Lluvias: desde las 03.00 hasta las 20.59 horas, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas en el norte y las vertientes este, sur y oeste.
- Área metropolitana: aviso por lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 09.00 y las 20.59 horas.
- Viento en el área metropolitana: rachas de 70 km/h, desde las 12.00 hasta las 20.59 horas, especialmente en medianías y zonas altas.
- Fenómenos costeros: viento del suroeste de 50 a 61 km/h, fuerza 7, con avisos en diferentes sectores del litoral entre las 00.00 y las 20.59 horas.
La Palma
La Palma concentra algunos de los avisos más importantes del miércoles:
- Lluvias: aviso naranja desde las 03.00 hasta las 17.59 horas en cumbres y vertientes este y oeste. Se esperan 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas.
- Viento: aviso naranja entre las 00.00 y las 17.59 horas por rachas de 110 km/h, que podrían superar los 120 km/h en medianías, cumbres y costas expuestas del noroeste y sureste.
- Fenómenos costeros: aviso amarillo en las vertientes este y oeste, desde las 00.00 hasta las 17.59 horas, por viento del suroeste de fuerza 7 y mar combinada del oeste de cuatro metros.
La Gomera
- Viento: aviso naranja desde las 00.00 hasta las 17.59 horas, con rachas de 100 km/h en medianías, cumbres y costas del norte-noroeste y sur-sureste.
- Lluvias: aviso amarillo desde las 03.00 hasta las 20.59 horas. Se contemplan 20 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas.
- Fenómenos costeros: aviso amarillo desde las 09.00 hasta las 17.59 horas por viento del suroeste de fuerza 7.
El Hierro
- Viento: aviso naranja desde las 00.00 hasta las 17.59 horas, con rachas de 100 km/h en medianías, cumbres y costas expuestas.
- Lluvias: aviso amarillo desde las 03.00 hasta las 20.59 horas, con 20 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas.
- Fenómenos costeros: aviso amarillo desde las 09.00 hasta las 14.59 horas, con viento del suroeste de fuerza 7.
Gran Canaria
- Viento: aviso naranja durante todo el miércoles, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, por rachas de 100 km/h en el norte, las cumbres y las vertientes este, sur y oeste. En las cumbres podrán superarse los 110 km/h.
- Lluvias: aviso amarillo desde las 09.00 hasta las 23.59 horas por acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora. En las cumbres y vertientes este, sur y oeste también se contemplan 60 litros en 12 horas.
- Fenómenos costeros: aviso amarillo en sectores del norte y de las vertientes este, sur y oeste, con viento del suroeste de fuerza 7.
Lanzarote
- Viento: aviso naranja desde las 06.00 hasta las 20.59 horas, con rachas de 90 km/h, especialmente en las vertientes norte y noroeste.
- Lluvias: aviso amarillo desde las 15.00 hasta las 23.59 horas por precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora.
- Fenómenos costeros: aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 20.59 horas por viento del suroeste de fuerza 7.
Fuerteventura
- Viento: aviso naranja desde las 06.00 hasta las 20.59 horas, con rachas de 90 km/h y especial incidencia en las vertientes norte y noroeste.
- Lluvias: aviso amarillo desde las 15.00 hasta las 23.59 horas, con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora.
- Fenómenos costeros: aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 20.59 horas, con viento del suroeste de fuerza 7.
La Aemet advierte de que la evolución de esta nueva perturbación presenta incertidumbre y recomienda seguir la actualización de las predicciones y los avisos oficiales.