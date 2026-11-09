La borrasca Bruna se aleja de Canarias: la Aemet advierte de más lluvias y fuertes rachas de viento

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos, creciendo la nubosidad de evolución en vertientes este y nordeste a partir del mediodía, con probabilidad de lluvias débiles por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero descenso, salvo en cumbres, donde se esperan ligeros ascensos en las máximas. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
En cuanto al viento soplará de componente oeste flojo a moderado, disminuyendo por la tarde a flojo y predominando las brisas en la costa este. En cumbres centrales, será de oeste fuerte con probables rachas muy fuertes de madrugada, que irán disminuyendo en intensidad a lo largo de la mañana.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales durante la primera mitad del día, principalmente en la vertiente oeste. Así a partir del mediodía crecerá nubosidad de evolución en vertientes este y nordeste, sin descartar lluvias débiles y dispersas por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos de madrugada, siendo menos probable a medida que avance la mañana; a partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución al este, por lo que no se descarta alguna precipitación débil y ocasional por la tarde, tendiendo a últimas horas a cielos poco nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero descenso en el norte. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, será de componente oeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cumbres de madrugada y disminuyendo en intensidad por la tarde. En la costa este se esperan brisas durante las horas centrales.