Canarias, en alerta por la borrasca Charles: el Gobierno advierte de vientos de más de 120 km/h

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por vientos en todo el Archipiélago ante la llegada de la borrasca Charles, que provocará un episodio de fuertes rachas durante el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. La actualización entrará en vigor este martes, a partir de las 18.00 horas, con especial incidencia en Tenerife y La Palma.
La Dirección General de Emergencias advierte de que el viento del suroeste se intensificará progresivamente y podría dejar rachas superiores a los 120 kilómetros por hora en determinadas zonas de ambas Islas durante el miércoles.
La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.
Esta nueva situación llega después del paso de la borrasca Bruna, que ya había provocado condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del Archipiélago.
Martes 10 de noviembre: la alerta comienza a las 18.00 horas
Durante la primera mitad del martes, el viento aumentará progresivamente de moderado a fuerte, especialmente en las cumbres y las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.
A partir de la tarde, las rachas podrán alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, con un empeoramiento más acusado en las islas occidentales.
La previsión del Gobierno de Canarias establece las siguientes intensidades:
- La Palma: rachas de 90 km/h, con máximas de 110 km/h que podrían superarse especialmente en las cumbres. Será una de las primeras islas en experimentar el aumento más significativo del viento.
- Tenerife: durante la tarde-noche se esperan rachas de 90 km/h, con máximas de 110 km/h en las zonas norte, este, sur y oeste.
- La Gomera: el viento podrá alcanzar o superar los 90 km/h, con rachas máximas previstas de 100 km/h.
- El Hierro: se contemplan rachas de 90 km/h y máximas de 100 km/h.
Las mayores intensidades se concentrarán en medianías, cumbres y vertientes expuestas, especialmente en sectores del noroeste y sureste.
Miércoles 11 de noviembre: el viento se extiende a todas las Islas
El miércoles será una jornada especialmente adversa por la extensión del episodio a las islas orientales y la posibilidad de que las rachas aumenten todavía más en las occidentales.
En Tenerife y La Palma, la Dirección General de Emergencias advierte de que podrían registrarse velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora, principalmente en medianías, cumbres y vertientes expuestas.
La previsión por islas es la siguiente:
- Tenerife: rachas que podrían superar los 120 km/h en las zonas más expuestas. En el área metropolitana se esperan valores de 70 km/h, principalmente en medianías y zonas altas.
- La Palma: posibilidad de superar los 120 km/h en medianías, cumbres y vertientes expuestas.
- La Gomera y El Hierro: persistencia del episodio de viento fuerte, con máximas inicialmente previstas de 100 km/h.
- Gran Canaria: rachas de 90 km/h, con máximas de 100 km/h. En las cumbres podrían superarse los 110 km/h.
- Lanzarote: viento con rachas que podrán alcanzar o superar los 90 km/h, especialmente en las vertientes norte y noroeste.
- Fuerteventura: rachas de 90 km/h o superiores, con mayor incidencia en las vertientes norte y noroeste.
La intensificación del viento comenzará a afectar a las islas orientales durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles.
El Gobierno de Canarias podría elevar el nivel de alerta
La Dirección General de Emergencias mantendrá un seguimiento permanente de la evolución de la borrasca Charles y de las condiciones meteorológicas que se registren en las distintas Islas.
El organismo advierte de que podría actualizar nuevamente la situación declarada e incluso elevar el nivel de alerta si la intensidad prevista o registrada del viento así lo requiere.
La declaración del Gobierno de Canarias afecta al conjunto de la comunidad autónoma y es independiente de los avisos meteorológicos amarillos y naranjas emitidos por la Aemet, que establecen diferentes niveles de peligro por zonas.
Según los avisos difundidos por la Agencia, el miércoles estarán afectadas las siete islas por viento fuerte, con especial atención a las áreas de mayor exposición.
Entre las recomendaciones generales de autoprotección ante el viento figuran retirar o asegurar los objetos que puedan caer desde balcones y terrazas, evitar zonas arboladas durante las rachas más intensas y extremar la precaución en carretera.
La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de emergencias.