Torres responde a Feijóo: “No vamos a convertir las Islas en una cárcel para inmigrantes”

El ministro Ángel Víctor Torres ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la responsabilidad de acoger “con dignidad” a quienes llegan en cayuco a Canarias debe compartirla “toda Europa y toda España” y que no piensan convertir a las islas en “una cárcel para inmigrantes”.
Antes de participar en un acto de precampaña del PSOE en el diario Canarias 7, el titular de Política Territorial se ha referido a las críticas de Núñez Feijóo a que el Gobierno traslade a la península a los inmigrantes que llegan a El Hierro una vez filiados por la Policía, para aliviar la red de primera acogida de las islas.
“Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa”, escribió este domingo en la red social X el candidato del PP a presidente del Gobierno.
Torres, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración, le ha contestado en estos términos: “Si dicen que no pueden ir al resto del territorio español, están diciendo claramente que los miles de migrantes que llegan a El Hierro en estos días se queden en el Hierro. Convierten a Canarias en un CATE permanente, en una cárcel de inmigrantes. Esa es la propuesta que ellos tienen para la inmigración, no es la nuestra, lógicamente”.