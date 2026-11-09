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Canarias recibe a 6.665 migrantes a bordo de 66 cayucos en solo nueve días

Desde que comenzó noviembre, un incremento del 1.355% con respecto al mismo periodo del año 2025
Cayuco en aguas de El Hierro
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Canarias ha registrado la llegada de 6.665 personas a bordo de 66 embarcaciones en los primeros nueve días del mes de noviembre, un incremento del 1.355% con respecto al mismo periodo del año 2025, según datos recabados por el Ejecutivo regional.

Así lo ha expuesto este lunes el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, en rueda de prensa de Acuerdos de Consejo de Gobierno y con el objetivo de acentuar la “extraordinaria” situación que padece las islas, y en especial la presión en El Hierro, en la jornada previa a la Comisión Interministerial extraordinaria prevista para este martes a consecuencia de la crisis migratoria.

“El Hierro ha recibido 48 de esas 66 embarcaciones, es decir, tres de cada cuatro llegadas”, ha incidido Cabello.

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En lo relativo a menores no acompañados, la red de centros de acogida en las islas registra hasta casi 3.000 menores. Así, en septiembre, arribaron a las islas 216 menores no acompañados; en octubre, ascendieron a 347, y en los primeros días de noviembre, se registraron 438.

El Gobierno de Canarias subraya, además, que los traslados de menores migrantes estarían “muy por debajo” de lo establecido en el decreto estatal que regula la situación de emergencia migratoria extraordinaria. “Mañana se producirá esa interministerial que, esperamos, movilice los recursos necesarios para poder dar repsuesta a la situación en la que estamos”, ha aseverado.

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