Binter ha reforzado su programación entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre con el objetivo de responder al incremento de la demanda de viajes interinsulares que se produce con motivo del puente de Todos los Santos, al desplazarse el festivo del domingo 1 de noviembre al día siguiente, impulsando el turismo interior en el archipiélago.
Para atender los picos de desplazamientos propios de estas fechas, la compañía concentrará la mayor oferta en los días de salida y retorno. En total, el dispositivo especial sumará 942 vuelos y 69.562 plazas en Canarias, lo que representa un aumento de 4.010 plazas en las jornadas de mayor afluencia (30 de octubre, 31 de octubre y 2 de noviembre) respecto a la programación habitual.
Por días, el viernes 30 de octubre se realizarán 274 operaciones entre las islas con 20.160 asientos ofertados (un 8% por encima de un viernes habitual); mientras que para el sábado 31 de octubre la aerolínea canaria ha programado 232 vuelos con 17.500 plazas (+7%). El domingo 1 de noviembre se operarán 186 trayectos con una oferta de 13.466 plazas. Finalmente, el lunes 2 de noviembre se intensificará el servicio para facilitar el regreso, alcanzando 250 enlaces y 18.436 asientos disponibles (+8%).
Este aumento de capacidad forma parte del compromiso de Binter por ofrecer un transporte aéreo adaptado a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes, reforzando la conectividad entre las islas durante uno de los periodos de mayor actividad del año y redistribuyendo su oferta para adecuarla a estas fechas.
Rutas más reforzadas
Por trayectos, destacan especialmente los incrementos en las conexiones entre Lanzarote y Tenerife Norte, con un aumento total de 566 plazas, así como entre Gran Canaria y La Palma, con 576 plazas adicionales. Asimismo, experimentan un crecimiento notable las rutas que conectan Gran Canaria con El Hierro y Tenerife Sur, sumando 292 plazas en cada caso.
De igual modo, se registran importantes refuerzos de plazas entre Tenerife Norte y El Hierro, con 284 asientos extra, y entre Fuerteventura y Tenerife Norte, con 142 plazas adicionales.
Los billetes están disponibles a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.