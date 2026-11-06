La tinerfeña Marisol Casimiro, “la mejor joven agricultora de España”

Una finca ecológica de apenas 2,9 hectáreas en Icod de los Vinos se ha ganado un billete a Bruselas. Marisol Casimiro González, tercera generación al frente de Mar y Sol, ha sido elegida Joven Agricultor del Año en el XII Premio Nacional Joven Agricultor de Asaja, entregado el 5 de noviembre en Málaga, en el marco de ExpoAgriTech. Como ganadora absoluta, representará a España ante las instituciones europeas en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores.
Casimiro ha cogido una explotación familiar tradicional y la ha convertido en un modelo de agricultura ecológica, circular y rentable, con tres empleos estables y una clara apuesta técnica. Es técnica en agroecología.
En su finca de regadío, de hortalizas y platanera, elabora sus propios abonos, microorganismos y biofermentos a partir de estiércoles y recursos naturales, protege los cultivos con preparados naturales, riega por goteo y recoge agua de lluvia y conserva, selecciona e intercambia sus semillas en defensa de la soberanía alimentaria y del patrimonio agrícola canario.
El proyecto de Marisol va más allá de producir: la finca es un aula. Organiza visitas, talleres, degustaciones y experiencias agrícolas, se apoya en herramientas digitales (códigos QR, web y redes) y vende de cercanía con iniciativas como sus “cajitas saludables”. Educación, sensibilización y conexión directa entre quien cultiva y quien consume: ese es, en buena medida, el perfil de campo joven que Asaja ha querido premiar.
Asaja Joven premió además a Carlos del Amo García (Valladolid), Mejor Proyecto digital, y Juan Eraso Zabalegui (Navarra), como el Mejor Proyecto de Eficiencia Energética. Otros 17 finalistas viajarán a Bruselas. El XII Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores se organizó con la colaboración del grupo Popular en el Parlamento Europeo.
La tercera generación de una tradición de raíces profundas
Comenzó a trabajar en el campo con 17 años. Marisol Casimiro González se benefició en 2024 de las subvenciones destinadas al establecimiento de jóvenes agricultores en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac), que gestiona la consejería canaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Estas ayudas van dirigidas a facilitar la incorporación a la actividad, favorecer la continuidad de las explotaciones familiares y contribuir al relevo generacional en el sector primario.