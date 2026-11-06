Fred. Olsen y su papel en el transporte logístico del archipiélago

Fred. Olsen Express continúa consolidando su actividad en el transporte de mercancías, un servicio esencial para el abastecimiento de Canarias. Entre enero y octubre de 2026, la compañía trasladó 1.010.000 toneladas, un 2% más que en el mismo periodo de 2025. El volumen alcanzó los 1,45 millones de metros lineales de carga, un 4% más.
La alimentación representa cerca del 40% de las mercancías que mueve la naviera, mientras que el agua y otras bebidas suponen alrededor del 30%. También se trasladan paquetería, productos textiles y cargas que requieren condiciones específicas. Entre enero y octubre, los buques Ro-Ro, especializados en mercancías, efectuaron 1.273 viajes, un 6% más que en el mismo periodo de 2025.
El crecimiento refleja la confianza depositada por los clientes en Fred. Olsen Cargo Express, la división especializada en mercancías. Desde 2023, las toneladas transportadas han aumentado un 54% y los metros lineales, un 37%. En 2024, la compañía creó una filial específica para reforzar y optimizar este servicio. A los buques Ro-Ro Bentayga Cargo y Bahía Cargo se unió en julio de 2025 el Breñas Cargo, con capacidad para transportar hasta 1.500 metros lineales y 7.000 toneladas.
Para Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred. Olsen Express, la experiencia y profesionalidad de la compañía, así como su capacidad para adaptar la logística a cada cliente, es una de sus fortalezas. “Diseñamos rutas que responden a las necesidades del mercado y ofrecemos alternativas para todo tipo de carga. La regularidad de nuestras frecuencias nos permite conectar Canarias con la Península en menos de 48 horas y facilitar, a través de nuestra red logística, el acceso a otros destinos europeos”, señala.
La compañía mantiene conexiones diarias entre las islas capitalinas y las orientales, una rotación semanal con La Palma y enlaces con Huelva, con escalas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Esta red conecta la Península con los puertos del archipiélago y refuerza el movimiento de mercancías entre las islas.