Buscan 660 trabajadores en Canarias para la campaña de Navidad: cómo apuntarse

Adecco ha anunciado 660 ofertas de empleo en Canarias para cubrir las necesidades de contratación de las empresas durante la campaña de Navidad y el Black Friday. Las vacantes están dirigidas especialmente a profesionales de la hostelería, el turismo y la restauración, aunque también existen oportunidades en comercio, logística, reparto e industria, con diferentes jornadas y turnos de trabajo.
Según ha informado este jueves, 5 de noviembre, la compañía de recursos humanos, Canarias es la sexta comunidad autónoma con mayor número de puestos ofertados dentro de esta campaña, que reúne más de 11.200 vacantes en toda España. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos e inscribirse mediante la plataforma Adecco Aquí Ahora, que continuará incorporando oportunidades durante las próximas semanas.
El refuerzo de las plantillas responde al aumento de la actividad empresarial durante los últimos meses del año, especialmente por las compras del Black Friday, las celebraciones navideñas y el posterior periodo de rebajas. En Canarias, las necesidades de personal están vinculadas principalmente a la actividad turística y a los establecimientos de hostelería y restauración.
Qué puestos de trabajo ofrece Adecco en Canarias
La campaña contempla oportunidades laborales en cinco sectores: logística, reparto, hostelería, industria y comercio minorista. La distribución de los empleos varía según las necesidades de las empresas y su ubicación, aunque Adecco destaca el peso de los servicios turísticos en el Archipiélago.
Entre los principales perfiles que se buscan figuran camareros, cocineros, camareros de piso, dependientes y promotores comerciales, además de trabajadores especializados en almacenes y distribución de mercancías. También se necesitan carretilleros, preparadores de pedidos, repartidores y operarios de producción para responder al incremento de actividad previsto durante la campaña.
En el sector hostelero, las contrataciones están relacionadas con la atención en establecimientos de restauración, el servicio de habitaciones y las tareas de cocina, mientras que las oportunidades comerciales responden al refuerzo de las plantillas de tiendas y otros negocios durante las semanas de mayor actividad.
Por su parte, las empresas de logística y reparto buscan personal para preparar pedidos, organizar mercancías y realizar entregas, especialmente ante el incremento de las compras por Internet.
Ofertas de empleo con diferentes horarios y sin experiencia previa en algunos puestos
Una de las características de esta campaña es la variedad de horarios disponibles, ya que las vacantes incluyen jornadas completas, parciales, turnos rotativos y puestos para trabajar durante los fines de semana. De esta manera, los candidatos pueden buscar oportunidades que se adapten a su disponibilidad y a las necesidades de contratación de cada empresa.
Adecco explica que la experiencia previa en funciones similares es un aspecto muy valorado en los procesos de selección, aunque no constituye un requisito imprescindible en todas las ofertas. De hecho, la compañía señala que existen puestos con formación previa destinados a personas que buscan su primera oportunidad laboral en algunos de estos sectores.
Los requisitos concretos dependen de cada vacante y pueden variar según las funciones, el establecimiento o la actividad que se vaya a desarrollar. Por ello, los interesados deberán revisar las condiciones particulares antes de presentar su candidatura.
Cómo inscribirse en las 660 ofertas de empleo de Canarias
Las personas interesadas en acceder a alguna de estas oportunidades pueden consultar las vacantes disponibles a través de la plataforma Adecco Aquí Ahora, habilitada por la compañía para reunir ofertas de sectores con una elevada demanda de trabajadores.
En este portal se pueden consultar las distintas áreas profesionales, acceder a las ofertas y conocer las condiciones exigidas para cada puesto. Una vez seleccionada la vacante, los candidatos pueden iniciar el procedimiento de inscripción siguiendo las indicaciones de la plataforma.
Adecco advierte, además, de que la inscripción en sus procesos de selección es gratuita y recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para facilitar datos personales.
La empresa recuerda que esta iniciativa comenzó hace cuatro años con el objetivo de agilizar la incorporación de trabajadores a sectores que necesitan cubrir puestos con rapidez. Desde entonces, el programa se utiliza para conectar a empresas y candidatos en periodos de elevada contratación.
Las 660 vacantes anunciadas en Canarias forman parte de una campaña nacional que supera los 11.200 puestos y que, según Adecco, seguirá actualizándose y ampliándose conforme avance la temporada navideña.