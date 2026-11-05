Los empleos en Educación acercan a Canarias al millón de ocupados tras un nuevo máximo en octubre

El incremento de los trabajadores ocupados en Educación al inicio del curso escolar ha sido decisivo para que Canarias registre un nuevo máximo de afiliados a la Seguridad Social, el tercero en menos de un año, hasta alcanzar los 989.058. A falta de dos meses, que son tradicionalmente buenos para el empleo, para cerrar el año, los datos apuntan a que Canarias podría encarar 2027 sobre el millón de ocupados por primera vez en su historia.
La evolución del Archipiélago en octubre fue muy favorable, al registrarse un incremento de 14.812 afiliados a la Seguridad Social sobre septiembre, el 1,5% más, que supera de manera notable la media nacional, del +0,8% y que coloca a las Islas a la cabeza del crecimiento del empleo en España, junto a la Comunidad Valenciana, que incrementó la afiliación el 1,77%. En términos interanuales, los datos del Archipiélago son también positivos, con 30.861 afiliados más (+3,22%), pero se quedan por debajo de la media estatal, del +3,6%.
Inicio del curso
El inicio del curso escolar en todos los niveles educativos impulsó en octubre la afiliación de trabajadores. Solo en este ámbito de actividad se registraron 8.420 afiliados, que suponen más de la mitad del incremento total. Así educación cerró el mes pasado con un total de 60.685 trabajadores de alta en la Seguridad Social en las Islas, el 16,11% más.
La hostelería, la primera actividad generadora de empleo en las Islas, incrementó sus afiliados en 1.303 el mes pasado, el 0,73% más, hasta alcanzar un total de 178.955. Sin embargo, el comercio mantuvo una cierta atonía, al sumar 229 trabajadores ocupados, el 0,14% más. El tercer epígrafe que más emplea en el Archipiélago, los servicios sanitarios y sociales, aumentó el empleo en 410 personas (+0,38%), hasta alcanzar las 108.200. Estas tres actividades juntas generan casi la mitad del total de trabajadores que ocupan un puesto de trabajo en Canarias, con un total de 447.897.
Por su parte, construcción incorporó en octubre 411 afiliados a la Seguridad Social (+0,6%)e industria sumó 448 (+1,38%). La cifra de autónomos también registró un nuevo máximo en las Islas, al alcanzar un total de 147.259 y sumar 887 incorporaciones el mes pasado.
En este contexto, las cifras de paro registrado se incrementaron en las Islas en octubre, al contabilizarse 1.215 demandantes de empleo más (+0,9%), hasta alcanzar los 141.518. Buena parte de la explicación de este incremento reside en la incorporación de personas que se incorporan a la búsqueda de empleo sin haber trabajado antes, que suponen más de la mitad de los nuevos parados de octubre, con 651 personas. De hecho, el colectivo de menores de 25 años fue el que más se incrementó, el 11,1%.
El resto de personas en esta situación se inscribe en el sector servicios, que suma 510 desempleados y agricultura, con 54 más. Industria y construcción no experimentaron variación el pasado mes de octubre en relación con septiembre.
La evolución interanual sí mantiene el tono positivo de los últimos meses, con un descenso de 6.161 desempleados, el 4,17% menos que en el mismo mes del año pasado. Se trata del segundo mejor registro de entre todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Andalucía, donde el paro registrado en los servicios públicos se redujo el 10,5%.
La patronal CEOE Tenerife expresó ayer su preocupación por el aumento del paro en el colectivo sin empleo anterior, “explicado por personas inmigrantes y jóvenes que finalizan sus estudios y no se insertan en el mercado laboral”. Además, avanzó que la campaña de Navidad “previsiblemente impulsará coyunturalmente la contratación, pero ese refuerzo no garantiza por sí solo una mejora sostenida del mercado laboral”.
Por su parte, la Cámara de Comercio tinerfeña consideró que los datos de afiliación evidencian una “gran fortaleza” del mercado laboral canario, al tiempo que destacó el hecho de que el crecimiento de la afiliación supere en las Islas el registrado de media en el conjunto del país. No obstante, advirtió de que el aumento del empleo debe ir acompañado de mejoras de productividad mediante formación, innovación y digitalización para que el crecimiento pueda mantenerse y traducirse en una mayor competitividad empresarial.
Unas 19.100 personas en alta laboral por la regularización de extranjeros
Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan que al cierre de octubre estaban de alta en la Seguridad Social un total de 19.132 personas extranjeras relacionadas con el proceso extraordinario de regularización, cifra que representa el 3,9% del total nacional, que se eleva a 490.856 trabajadores. Canarias es, así, la quinta comunidad en la que más afiliados procedentes de este proceso se contabilizan, por detrás de Cataluña (20,1%), Madrid (19,3%), Andalucía (14,5%) y Comunidad Valenciana (12,5%).
Este proceso regulatorio también tiene su reflejo en los demandantes de empleo registrados en Canarias, donde el paro contabilizado entre personas de procedencia extranjera alcanzó en octubre las 15.275, cifra superior a la de septiembre en 612 (+4,17%), que está por debajo de la media nacional de aumento (+6,94%).
La evolución interanual muestra también un crecimiento de 1.313 demandantes de empleo, el 9,4% más, muy por debajo de la media del conjunto del país, que se elevó al 27,5%. De hecho, el de Canarias es, con diferencia, el menor incremento porcentual de todas las comunidades.