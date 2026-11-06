Anuncio del sorteo de Navidad 2026: la emotiva historia de Edu y un décimo que recuerda a “compartir da la vida”

Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este viernes su tradicional campaña para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026, que llega como un homenaje a los donantes de órganos y a la sanidad púbica como máxima expresión de lo que es compartir: una llamada, un corazón y un décimo que recuerdan que “compartir da la vida”.
La campaña de este año, con un presupuesto de 740.000 euros, pone el foco en la sociedad española que es “generosa” y se vuelca en ayudar cuando el de al lado lo necesita, ha apuntado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, en la presentación que ha tenido lugar en la Real Casa de la Moneda y Timbre en Madrid.
Desarrollado por la agencia de publicidad Proximity Madrid, el anuncio para televisión se ha rodado en Santander y cuenta la historia de Edu, quien lleva tiempo esperando una llamada importante, la que le comunique que hay un donante de corazón para él.
El protagonista de la emotiva historia recibe la feliz llamada y tras someterse a la intervención, comienza a vivir esta segunda oportunidad de manera diferente. Algo ha cambiado dentro de él. Edu se deja llevar por impulsos y empieza a hacer cosas que nunca antes hubiera hecho y que sorprende a sus seres queridos, como ponerse a bailar en medio de la calle.
Un día, una corazonada le lleva a comprar un décimo para la lotería de Navidad, el último número que quedaba en la administración. A la salida del establecimiento, la casualidad hace que Edu se encuentre con una mujer que buscaba ese mismo número porque era el que siempre compraba su hermano que ha fallecido.
Él decide compartir el décimo con ella porque, según le cuenta mientras se lleva la mano al corazón, hace tiempo una persona compartió algo con él que le cambió la vida. Ante esta confesión, ambos se abrazan emocionados.
GENEROSIDAD Y ESPERANZA
En la presentación, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, ha asegurado que la campaña está impregnada de los valores de la ciudadanía española y de la propia sociedad estatal: “la generosidad, la capacidad de compartir y la esperanza”.
Jesús Huerta ha incidido en que la campaña cuenta la historia en torno al concepto de ‘El sorteo que nos une’, pero “siempre desde una máxima” en la que cree “firmemente” Loterías: “la ilusión es más grande para los españoles cuando se comparte”.
“Este año la campaña parte de una mirada a la propia sociedad española que, en esencia, es generosa. Y cuando alguien nos necesita, nos volcamos todos a su lado”, ha subrayado Huerta, que cree que compartir forma parte de su “idiosincrasia como ciudadanía” que se reúne “cada Navidad para compartir risas, cenas”.
El presidente ha invitado a los españoles a reflexionar sobre la “profundidad real” del concepto de compartir, a reconocer y agradecer lo que se recibe, y a pensar en “la importancia colectiva que tiene la esperanza”, sobre todo, las la tragedia vivida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Huerta ha señalado que la campaña también quiere homenajear a la sanidad pública y a los donantes españoles que son “líderes mundiales”.
Susana Pérez, creativa de Proximity Madrid, ha indicado que este año buscaban mostrar “la máxima expresión del compartir” y ha reivindicado que en España hay más cosas que unen a la ciudadanía de las que las separan. Así, ha puesto en valor la “identidad” de la sociedad española y de los mensajes optimistas.
“Esta es una campaña que nos toca a todos”, ha añadido su colega David Vijil, quien ha apuntado que es habitual que alguien cercano haya pasado por un proceso como el de Edu.
La campaña se estrena este viernes estará presente hasta el 21 de diciembre, en televisión, en cuñas de radio, línea gráfica en las cuatro lenguas oficiales del Estado (castellano, catalán, euskera y gallego), en los puntos de venta y en los formatos digitales, prensa. El proyecto se ha llevado a cabo junto a la productora Roma, liderado por el realizador Gonzaga Manso.