nacional

Cuerpo asumirá las competencias de Transporte tras la dimisión de Puente

Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde Moncloa
Carlos Cuerpo
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Elena Fernández / Europa Press
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa.

Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Noticias relacionadas
  1. Óscar PuenteÓscar Puente anuncia su dimisión tras la tragedia de Urda: “Es una decisión de empatía con las víctimas”

Puente llegó a Transportes hace tres años, en noviembre de 2023, tomando el relevo a Raquel Sánchez.

Durante su comparecencia de ayer en la Diputación Permanente del Congreso para hablar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha costado la vida a 69 personas, Puente anunció su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas