El ático de 6,3 millones del Gobierno de Ayuso, bajo investigación por posible perjuicio público

El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros realizada por la empresa pública Planifica Madrid, dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El organismo aprecia indicios de un posible perjuicio a las arcas públicas y rechaza archivar las actuaciones, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y la propia sociedad.
La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, acuerda elevar el expediente a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor. Su cometido será esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas y determinar si pueden dar lugar a responsabilidades contables.
El procedimiento se centra en la adquisición de una vivienda situada en el número 35 del paseo del General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí. La operación fue formalizada el 14 de abril de 2026, aunque la justificación de su posible uso institucional se elaboró casi tres meses después. rtve.es+1
El Tribunal aprecia indicios de un posible perjuicio económico
La consejera de Cuentas considera que la documentación aportada por los denunciantes contiene elementos suficientes para continuar investigando la operación.
El auto señala que la adquisición del inmueble podría haber ocasionado un «daño o perjuicio real y efectivo» a los fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
Por ello, el Tribunal rechaza las peticiones de archivo presentadas por la Administración autonómica y Planifica Madrid.
La decisión no supone que se hayan acreditado irregularidades ni que existan responsables contables. El objetivo de la investigación será determinar si hubo un perjuicio económico, cuál fue su importe y quién debería responder por él.
La Fiscalía también se había mostrado partidaria de continuar las actuaciones. El Ministerio Público solicitó en dos ocasiones que se nombrara un delegado instructor, al considerar que la documentación presentada por el Gobierno regional no despejaba las dudas sobre la operación.
Un ático de 485 metros cuadrados comprado sin justificación previa
Uno de los principales aspectos que deberá examinar la investigación es la ausencia de documentación que acreditara inicialmente la necesidad de adquirir el inmueble.
Según recoge el auto, no constaba un encargo formal previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa anterior a la compra.
La operación se cerró el 14 de abril, mientras que la memoria presentada posteriormente por el Ejecutivo autonómico está fechada el 2 de julio de 2026.
El documento planteaba utilizar la propiedad como espacio institucional, con zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades.
Sin embargo, los denunciantes cuestionan que esa finalidad encajara con el objeto social de Planifica Madrid, dedicada a la adquisición y gestión de inmuebles para atender necesidades administrativas de la Comunidad.
El ático cuenta con aproximadamente 485 metros cuadrados, incluidos unos 199 metros de terraza, según los datos recogidos en la documentación de la operación. EL PAÍS
Un posible sobreprecio de 437.000 euros y una venta sin compradores
La investigación también deberá aclarar si la empresa pública pagó más de lo que realmente valía el inmueble.
Una primera tasación de Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, estableció su valor en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones finalmente abonados.
Los denunciantes elevan el posible perjuicio económico a 437.058 euros, al incluir otros gastos relacionados con la adquisición.
La Comunidad de Madrid y Planifica niegan la existencia de sobreprecio. Para sostener su posición, presentaron una segunda valoración, realizada en octubre, que situó el precio del ático en 6.320.341,26 euros.
También argumentaron que la posterior venta del inmueble permitiría recuperar la inversión.
Sin embargo, la primera licitación, con un precio de salida de 6.694.201 euros, quedó desierta el pasado septiembre al no presentarse ninguna oferta. efe.com
El Tribunal considera que esta circunstancia debe examinarse para determinar si el precio establecido se ajusta al valor real de mercado.
La resolución también recoge dudas sobre el cerramiento de una parte de la terraza, cuyas obras podrían carecer de las correspondientes autorizaciones urbanísticas, según un informe arquitectónico aportado por los denunciantes.
La Comunidad de Madrid defiende la legalidad de la operación
El Gobierno autonómico y Planifica Madrid han sostenido que la compra se realizó dentro de las competencias de la empresa pública y que su consejero delegado disponía de facultades para formalizarla.
También han negado que se produjera un perjuicio económico y han defendido que el inmueble estaba destinado a cubrir necesidades institucionales.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha mantenido, además, que el ático no se adquirió como residencia oficial de la presidenta autonómica. europapress.es
El contrato de arrendamiento previsto entre Planifica Madrid y la Comunidad terminó sin que el inmueble llegara a utilizarse.
Tras abandonar el proyecto inicial, la Administración decidió ponerlo a la venta, aunque el primer intento no encontró comprador.
La operación también está siendo examinada por la vía penal, después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias relacionadas con la adquisición del inmueble. Se trata de un procedimiento distinto al que desarrolla el Tribunal de Cuentas. europapress.es
Entre quienes han impulsado la acción pública ante este último organismo figura el grupo parlamentario Más Madrid y el abogado Javier Flores.
El letrado ha declarado a Europa Press que «la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles» y ha reclamado que se depuren las posibles responsabilidades económicas.
La resolución del Tribunal de Cuentas abre así una nueva fase para esclarecer si la compra del ático respondió a una necesidad pública justificada y si la operación provocó pérdidas económicas para la Administración madrileña.