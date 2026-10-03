La suerte cae en Tenerife: la Lotería Nacional deja un premio de 12.000 euros

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 3 de octubre, ha vuelto a dejar parte de su fortuna en Tenerife, con un décimo agraciado con el segundo premio vendido en la Isla.
El número 55.670 ha sido premiado con 120.000 euros por serie, lo que supone 12.000 euros por cada décimo, y parte de este premio se ha vendido en Candelaria, según la distribución publicada tras el sorteo.
En concreto, el décimo premiados en Tenerife fue expedido en el punto receptor 67.785, ubicado en el Centro Comercial Punta Larga. El segundo premio también llegó a El Puerto de Santa María (Cádiz), Zizur Mayor (Navarra) y San Sebastián (Guipúzcoa).
El primer premio de la Lotería Nacional
El primer premio del sorteo correspondió al número 15.024, dotado con 600.000 euros por serie, equivalentes a 60.000 euros por décimo.
En esta ocasión, el primer premio no cayó en Canarias. Se vendieron décimos en Ciempozuelos y Getafe, además de dos administraciones de Madrid capital; Málaga y Vigo.
El sorteo ordinario de este sábado repartía un total de 42 millones de euros en premios, según la información publicada sobre la celebración.
Además de los dos grandes premios, las extracciones de cuatro cifras correspondieron al 3.351, 5.339, 4.144 y 4.206, con 150 euros por décimo.
Las terminaciones de tres cifras premiadas fueron 344, 468, 515, 038, 410, 609, 421, 745, 814 y 738, mientras que las extracciones de dos cifras fueron 87, 01, 94, 23, 61, 37, 59, 91 y 22.
Por último, los reintegros del sorteo de este sábado correspondieron a las terminaciones 0, 4 y 8, con seis euros por décimo.