Detenido por narcotráfico un escolta del agitador ultraderechista Vito Quiles

Uno de los hombres que ha ejercido labores de seguridad para Vito Quiles durante sus actos públicos en España ha sido detenido en Rumanía por presunto tráfico de cocaína. El investigado ingresó en prisión provisional el pasado septiembre, tras una operación internacional contra el narcotráfico desarrollada por la Guardia Civil y la Policía rumana.
Según ha adelantado elDiario.es, citando fuentes próximas a la investigación, el detenido, identificado con las iniciales I. A. L., es el mismo hombre que protagonizó una de las imágenes más difundidas de los altercados registrados durante una visita de Quiles a Granada en octubre de 2025.
En aquella ocasión, el individuo llevó a hombros al activista mientras este sostenía una bandera de España y se dirigía a los manifestantes contrarios a su presencia.
La detención también pone el foco en las personas que acompañan a Quiles durante sus desplazamientos por distintas ciudades españolas, incluida Tenerife, donde habría estado presente al menos otro de sus escoltas. Por el momento, no está confirmado que el detenido en Rumanía participara también en los actos celebrados en la Isla.
Detenido cuando negociaba la venta de cocaína por 67.000 euros
De acuerdo con la información publicada por elDiario.es, la Fiscalía rumana acusa al investigado de recibir dos kilos de cocaína que un ciudadano español habría transportado hasta el país. La detención tuvo lugar en la localidad de Florești, cuando el supuesto guardaespaldas negociaba presuntamente la venta de la droga por 67.000 euros.
Un juez rumano acordó su ingreso en prisión provisional por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional e interno de drogas. El arresto se produjo durante la operación Vectus, una investigación conjunta entre las autoridades españolas y rumanas dirigida contra una organización dedicada al narcotráfico en Europa. El dispositivo permitió intervenir 83 kilos de marihuana, dos kilos de cocaína y un arma de fuego.
La Guardia Civil ya investigaba al acusado desde la provincia de Jaén cuando acompañó a Quiles durante los incidentes registrados en Granada el 22 de octubre de 2025.
En Rumanía también fue detenido un ciudadano español de 47 años, señalado como el presunto responsable de transportar la cocaína hasta ese país. Ambos ingresaron en prisión provisional.
Las investigaciones comenzaron en 2024 y han dado lugar a actuaciones policiales en distintos países europeos, incluida Hungría.
El entorno de seguridad de Vito Quiles ya había aparecido anteriormente en informaciones relacionadas con investigaciones policiales por narcotráfico y grupos neonazis.
En noviembre de 2025, el periodista Antonio Maestre reveló en laSexta que otro de los hombres que acompañaban al activista había sido detenido en una operación contra Suburbios Firm, una escisión del Frente Atlético investigada por presunto tráfico de cocaína.
La información también recogía imágenes de este individuo con una camiseta que mostraba una esvástica, así como fotografías en las que aparecía acompañando a Vito Quiles. Este hombre habría participado en concentraciones del activista celebradas en Navarra, Málaga y Tenerife, según la información difundida entonces.
Los incidentes durante la visita de Vito Quiles a Granada
El detenido en Rumanía adquirió notoriedad pública durante los enfrentamientos registrados en Granada el 22 de octubre de 2025. Aquel día, Vito Quiles acudió a las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, dentro de su gira La España combativa.
Su presencia provocó concentraciones de seguidores y colectivos antifascistas, lo que obligó a la Policía Nacional a desplegar un importante dispositivo para evitar enfrentamientos.
Durante los incidentes, el ahora investigado por narcotráfico levantó a hombros a Quiles mientras este mostraba una bandera española ante los manifestantes.
Según elDiario.es, el hombre incluso llegó a compartir una captura de aquella escena en sus propias redes sociales.
La investigación contra la organización dedicada al tráfico de drogas continúa abierta en Rumanía. No consta que Vito Quiles esté investigado por estos hechos, que afectan a uno de los hombres que lo acompañaron en actos públicos.