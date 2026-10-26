Ordenan la busca y captura del agitador de ultraderecha Vito Quiles: la Fiscalía pide dos años de cárcel

La Justicia ha ordenado la busca, detención y presentación del agitador de ultraderecha Vito Quiles en el marco de una causa judicial por presuntamente humillar a una mujer con discapacidad intelectual durante una manifestación en Madrid. La Fiscalía solicita dos años de prisión por unos hechos ocurridos en 2024.
La orden ha sido dictada por la Plaza número 43 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, después de que los intentos de notificar personalmente al acusado la apertura de juicio oral no hayan dado resultado.
La resolución, fechada el 23 de octubre de 2026, establece que el objetivo de la detención es entregarle el auto de apertura de juicio oral y el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Una vez completado el trámite, Vito Quiles deberá quedar en inmediata libertad, salvo que exista otra causa legal que lo impida.
Por qué han ordenado detener a Vito Quiles
El juzgado considera que los intentos fallidos de notificación indican que el agitador de ultraderecha intenta eludir la actuación judicial. En concreto, el magistrado sostiene en su resolución que Quiles “intenta sustraerse de la acción de la Justicia”, según recoge elDiario.es. Por este motivo, ha acordado su localización y detención para garantizar que reciba personalmente la documentación judicial.
La medida no supone una condena ni implica que deba ingresar en prisión para cumplir la pena solicitada por la Fiscalía. Su finalidad es permitir que continúe la tramitación del procedimiento.
Los hechos: una entrevista a una mujer con discapacidad del 75%
La causa se remonta a marzo de 2024, cuando miles de personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Los manifestantes protestaban contra la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y reclamaban la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante aquella concentración, Vito Quiles entrevistó a Violeta, una mujer con una discapacidad intelectual reconocida del 75%. Según la acusación, el agitador de ultraderecha le formuló distintas preguntas con la intención de ridiculizarla, aprovechando las dificultades que presentaba para responder.
La mujer dudó y titubeó ante algunas cuestiones. Posteriormente, Quiles difundió la grabación en redes sociales, donde se produjeron numerosas interacciones y comentarios despectivos contra la afectada. La Fiscalía considera que actuó con intención de denigrarla debido a su discapacidad y a las ideas políticas que le atribuía.
La Fiscalía pide dos años de prisión
El Ministerio Público atribuye al agitador de ultraderecha un presunto delito de lesión de la dignidad de las personas, recogido en el artículo 510 del Código Penal. La acusación sostiene que la discapacidad de la mujer resultaba perceptible durante la conversación, hasta el punto de que su situación podía ser advertida por cualquier persona que hablara brevemente con ella.
El procedimiento también afecta a Javier Negre, responsable de EDA TV, medio a través del cual se difundieron las imágenes. La querella que dio origen a las actuaciones fue impulsada por la organización feminista Libres y Combativas.
Por el momento, la orden judicial tiene como finalidad localizar a Quiles y comunicarle formalmente que deberá afrontar un juicio por estos hechos.