Koldo García desvela que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por dar información contra Pedro Sánchez

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y condenado a 19 años y ocho meses de prisión por el caso mascarillas, ha asegurado que un antiguo abogado del Partido Popular (PP) le ofreció hasta un millón de euros a cambio de facilitar información contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta habría incluido el pago de su defensa judicial.
En unas declaraciones realizadas desde prisión a la Cadena SER y recogidas por El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Suprem este jueves, 5 de noviembre, García señala a Alberto Durán, antiguo responsable jurídico del PP, como el supuesto impulsor de la operación. Según su versión, el dinero se canalizaría mediante la empresa Dos Mil Palabras, editora de OKdiario, dirigido por Eduardo Inda.
“Eduardo Inda era el pagador del PP”, sostiene el exasesor ministerial en uno de los audios difundidos por la emisora.
Tanto Alberto Durán como el Partido Popular han negado las acusaciones. La Cadena SER asegura que otras tres fuentes corroboran la existencia de la oferta, aunque no consta que el supuesto pacto para abonar el millón de euros llegara a ejecutarse.
Dos reuniones y una supuesta oferta para evitar la cárcel
Según el relato de Koldo García, los contactos con Alberto Durán se produjeron durante dos reuniones celebradas en mayo de 2025 en un despacho de abogados de Madrid, próximo a la sede nacional del PP.
En aquel momento, la investigación judicial sobre los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes avanzaba y el Tribunal Supremo examinaba las presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia.
García sostiene que Durán le planteó una posible reducción de su condena que le permitiría evitar el ingreso en prisión, además de apartar a su familia del procedimiento judicial y financiar su defensa.
La propuesta habría incluido un millón de euros adicional, que, según el exasesor, debía gestionar Eduardo Inda a través de la empresa editora de OKdiario.
Siempre según su testimonio, el acuerdo contemplaba un primer pago de 300.000 euros por una entrevista en la que debía realizar acusaciones contra Pedro Sánchez y otras figuras del entorno socialista, y otros 700.000 euros por los derechos de un libro.
Koldo García afirma que se le pidió realizar esas acusaciones incluso aunque no fueran ciertas. Estas afirmaciones forman parte de su versión de los hechos y no han sido acreditadas judicialmente.
Las facturas de OKdiario por 242.000 euros
La principal documentación conocida sobre la relación económica entre el exasesor y la empresa editora de OKdiario son dos facturas por un importe total de 242.000 euros, incluidos impuestos.
Los documentos fueron aportados a la Audiencia Nacional por Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, a requerimiento del juez Santiago Pedraz.
Los pagos corresponden a dos operaciones:
- 181.500 euros, abonados el 27 de noviembre de 2025.
- 60.500 euros, correspondientes a enero de 2026.
Las facturas recogen gastos y honorarios vinculados al asesoramiento jurídico y a los procedimientos judiciales de García.
Sin embargo, existe una discrepancia sobre la finalidad de esos desembolsos.
Mientras la documentación presentada por la letrada identifica los pagos con los servicios jurídicos, OKdiario sostiene que su relación económica con García respondía a un contrato de colaboración para elaborar un libro y una docuserie, así como otros contenidos periodísticos y audiovisuales.
El medio ha rechazado que estos pagos estuvieran relacionados con una operación política contra el Gobierno.
Por tanto, aunque los pagos de 242.000 euros están documentados, no se ha demostrado que constituyeran una contraprestación por facilitar información falsa contra Pedro Sánchez.
Qué relación tiene este asunto con el caso Leire Díez
Las revelaciones aparecen mientras la Audiencia Nacional investiga el denominado caso Leire Díez, relacionado con presuntas maniobras para influir en investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.
Entre las personas investigadas figura Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, cuya posible vinculación con la supuesta trama es objeto de las diligencias.
La letrada aportó las facturas para acreditar quién había sufragado sus honorarios profesionales y sostener que el PSOE no había pagado su defensa.
Este nuevo testimonio también recupera unas manifestaciones que el propio García realizó durante su turno de última palabra en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.
Entonces denunció que había recibido ofertas para resolver sus problemas judiciales a cambio de formular acusaciones contra el Gobierno. El presidente del tribunal interrumpió esa intervención porque consideró que no guardaba relación con el objeto del procedimiento.
El PP niega las acusaciones de Koldo García
La Cadena SER ha contactado con Alberto Durán y con el Partido Popular, que han rechazado las afirmaciones del exasesor de Ábalos.
La emisora también intentó recabar la versión de Eduardo Inda sobre las nuevas acusaciones, sin obtener respuesta, según su información publicada este jueves.
Las declaraciones de García llegan después de que el Tribunal Supremo lo condenara, el pasado 22 de junio, a 19 años y ocho meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias relacionados con el caso mascarillas.
El Alto Tribunal confirmó posteriormente la condena al rechazar el incidente de nulidad presentado por su defensa.
Por ahora, la información disponible acredita los pagos realizados por la editora de OKdiario, pero no permite dar por probada la supuesta operación política ni la participación del Partido Popular en ella.