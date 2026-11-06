Pablo Rodríguez, consejero de vivienda: “600 euros por una vivienda de protección oficial digna, nueva, en alquiler es asequible”

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido que pagar 600 euros mensuales por una vivienda de protección oficial (VPO) de nueva construcción es un precio asequible en el contexto actual del mercado inmobiliario. Durante una intervención en La Radio Canaria, también ha descartado alquileres de 300 euros para familias que no se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Rodríguez ha reconocido que esta cantidad puede resultar elevada para algunos ciudadanos, aunque ha insistido en que debe compararse con los precios actuales del mercado libre y no con los que se pagaban hace una década.
“Es verdad que hoy nos puede parecer caro 600 euros de un alquiler de vivienda VPO”, ha señalado el consejero, que ha recordado que hace 10 años una vivienda protegida podía costar alrededor de 300 euros mensuales. Sin embargo, considera que la situación ha cambiado. “600 euros por una vivienda digna, nueva, en alquiler es un asequible”, ha afirmado.
Pablo Rodríguez descarta alquileres de 300 euros para familias no vulnerables
Una de las afirmaciones más contundentes del responsable autonómico de Vivienda se ha referido a la posibilidad de acceder a viviendas protegidas con rentas considerablemente inferiores.
«Viviendas de 300 euros para familias no vulnerables no van a existir ni ahora ni nunca», ha manifestado Rodríguez.
Con estas palabras, el consejero ha establecido una diferencia entre las familias que necesitan una respuesta habitacional por encontrarse en situación de vulnerabilidad y aquellas que buscan una vivienda a un precio inferior al del mercado libre.
Sus declaraciones reflejan su posición sobre el coste de la vivienda protegida en Canarias, aunque no suponen el anuncio de una nueva tarifa general de 600 euros ni la modificación de los requisitos para acceder a este tipo de inmuebles.
La vivienda de protección oficial está sujeta a condiciones específicas de acceso y limitaciones de precio. Estas varían según el régimen de protección y las características de cada promoción.
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Canarias
Las declaraciones del consejero se producen en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler en el Archipiélago.
Según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, correspondientes a octubre de 2026, el precio anunciado del alquiler en Canarias se situó en 15,2 euros por metro cuadrado, un 4,5% más que en el mismo mes de 2025.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el precio alcanzó los 15,3 euros por metro cuadrado, mientras que en la capital tinerfeña llegó a 14,2 euros, con una subida interanual del 8%.
Estos indicadores reflejan los precios de oferta de las viviendas anunciadas en el portal, no necesariamente las cantidades que terminan pagando los inquilinos.
El propio Gobierno canario ha impulsado promociones con distintos niveles de alquiler protegido. Es el caso de 50 viviendas entregadas en Ingenio, Gran Canaria, en septiembre de 2025, cuyos adjudicatarios pagan entre 450 y 500 euros mensuales, según informó entonces la Consejería.
También existen iniciativas con rentas inferiores. En octubre de 2025, el Ejecutivo comunicó que alrededor de 26 familias ya residían en viviendas incorporadas al programa de colaboración con Provivienda por unos 300 euros mensuales.