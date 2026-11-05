El futuro está presente: transformar el campo sin perder de vista las raíces

La agroecología es “un enfoque holístico e integrado” que aplica principios ecológicos y sociales al diseño y gestión de sistemas alimentarios sostenibles. A diferencia de los métodos de cultivo tradicionales o industriales, se define tridimensionalmente como una ciencia, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Su objetivo es “optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente”. Al mismo tiempo, “fomenta la viabilidad económica y la justicia social en las comunidades rurales”. La disciplina estudia cómo interactúan los elementos de un agroecosistema desde una perspectiva agronómica, socioeconómica y ecológica. Combina el conocimiento científico con el saber tradicional de los agricultores.
La agricultura ecológica propone técnicas encaminadas a rentabilizar la productividad sin dañar el ecosistema. Se orienta a restaurar las funciones naturales del suelo y potenciar la biodiversidad. Rotación y asociación de cultivos, manejo biológico y cubiertas vegetales, compostaje y economía circula, y fusión agropastoril son ejemplos prácticos de ello.
En Canarias hay 2.041 operadores de producción ecológica, 9.761 hectáreas y 271 industrias vinculadas. El consejero autonómico del sector primario, Narvay Quintero, ofreció estas cifras del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (2025) durante la inauguración del noveno Foro de Agroecología y Biodiversidad, en Gáldar (Gran Canaria).
Se trata de “avanzar hacia un modelo económicamente viable y sostenible desde el punto de vista ambiental”. El Ejecutivo regional trabaja en un plan de actuación con 62 medidas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reforzar la comercialización y transformación de las producciones ecológicas. El marco estratégico se estructura en seis ejes y veinte líneas de acción elaboradas tras un proceso participativo con talleres insulares, encuestas y entrevistas a profesionales y representantes institucionales. Las fórmulas incluyen iniciativas relacionadas con el acceso al agua, la protección del suelo agrario, la adecuación de la logística entre islas, el impulso de la compra pública de productos ecológicos, el relevo generacional y la simplificación de los procesos administrativos. Se pretende evolucionar desde el diagnóstico de las necesidades hacia la definición de tareas.
Narvay Quintero expuso el Programa Ecocomedores de Canarias, que llega a unos 36.000 comensales a través de 190 comedores escolares y promueve el consumo de productos frescos y de proximidad. La ganadería ecológica isleña suma 1.103 cabezas de ganado, más de 10.600 aves de corral, 1.608 conejos y 1.760 colmenas.
El futuro está presente en la idea de diversificar la economía sin arrancar las raíces, sembrando oportunidades.