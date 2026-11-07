‘Hecansa in company’ lleva la formación de la atención en sala a dos talleres para profesionales

La atención al cliente y el protocolo son aspectos importantes para que el servicio en sala sea un éxito en cualquier bar o restaurante. Con este objetivo, Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) ha celebrado en La Gomera dos talleres prácticos sobre la atención en sala, dentro del programa de formación no reglada Hecansa in company, con el que esta empresa pública, adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, da respuesta a necesidades formativas planteadas por empresas de los sectores de la hostelería y el turismo.
Los dos talleres prácticos impartidos por Hecansa se han celebrado en instalaciones del Bancal Hotel & Spa, en San Sebastián de La Gomera, y en el Hotel Gran Rey, en el municipio de Valle Gran Rey, y han contado con la asistencia de más de una veintena de profesionales del sector de la hostelería que han seguido las recomendaciones prácticas de Erika Sanz, profesional de la sumillería y el servicio en sala, para conocer todos los detalles que exige esta profesión, desde la vestimenta del profesional de sala, hasta el descorche de un espumoso, o el conocimiento de la carta para ofrecer recomendaciones y dar al cliente una muestra de conocimiento de las elaboraciones culinarias, entre otros.
“Esta formación no reglada forma parte de nuestro compromiso con la excelencia del sector turístico y de los profesionales que trabajan en sectores claves en Canarias: la hostelería y el turismo”, aseguró la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, durante la apertura del taller formativo.
Los profesionales que asistieron a estos talleres aprendieron a coger con una mano siete copas de vino para demostrar destreza al cliente y ahorrar tiempo en el servicio, entre otros. “Esta técnica no la conocía”, reconoció uno de los asistentes.
“Somos actores afables y debemos darle la mejor experiencia al cliente que viene a la mesa”, aseguró Erika Sanz en un momento del taller práctico.
La experta recordó que la preparación de la sala también es muy importante y recomendó preparar un listado de detalles a tener en cuenta entre compañeros, como rellenar las neveras la noche anterior al servicio, entre otros detalles.
Respuesta formativa
La oferta de formación reglada de Hecansa se completa con una oferta formativa no reglada dirigida a profesionales del sector de la hostelería y el turismo bajo el programa Hecansa in company. Con esta iniciativa con la que Hecansa lleva años dando respuesta a las necesidades formativas del principal sector económico de Canarias, la empresa pública también mantiene vivos uno de los siete valores con los que se fundó en 1989: compromiso firme con Canarias, con la excelencia del sector turístico y con la sociedad, en general.
Bajo el paraguas de Hecansa in company también se impartirá los días 9 y 11 de noviembre un curso sobre bienestar emocional en el trabajo: herramientas para el día a día y gestión del estrés, a cargo de María José Macías, técnica de Recursos Humanos de Hecansa. El taller, que tendrá una duración de 4 horas, se impartirá en el Parador Nacional de La Gomera, en San Sebastián de La Gomera, el día 9 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, y en el hotel Playa Calera, en Valle Gran Rey, el día 16 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas.
Durante este curso, dirigido a profesionales de la hostelería y el turismo y al público en general, se abordará el bienestar emocional y su importancia en el trabajo y la identificación del estrés laboral; las técnicas prácticas para gestionar el estrés, entre otros asuntos.
Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al teléfono 658 642 226.
Cursos de repostería y adornos navideños
Desde el 23 de noviembre próximo y hasta el 15 de diciembre, Hecansa in company llevará a La Gomera cuatro talleres prácticos sobre repostería y adornos navideños. Un año más, la empresa pública vuelve a organizar cursos de repostería navideña, coronas de navidad y montajes de mesas para profesionales y personas interesadas en participar.
El 23 de noviembre comenzarán a celebrarse estos talleres con uno sobre repostería navideña que se impartirá en el Hotel Escuela Rural Casa Los Herrera, situado en el municipio de Hermigua.
El día 2 de diciembre, la repostería navideña volverá a ser la protagonista de estos talleres en el mismo hotel escuela de Hecansa en La Gomera, para enseñar al público asistente a preparar tronco navideño, turrón de arroz inflado, turrón de coco, polvorones, truchas de batata y trufas de chocolate, entre otros.
El día 14 de diciembre, en Agulo, y el día 15 de diciembre, en el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, el coordinador de actividades de centros de Hecansa, Valentín Martín, impartirá un taller de elaboración de coronas de Navidad de 16:00 a 19:00 horas, en el que se dará una breve introducción sobre la tradición de las coronas; presentación de materiales y montaje y acabado.
Y esta oferta formativa con motivo de las fiestas navideñas finalizará el día 15 de diciembre, entre las 16:00 horas y las 19:00 horas, con un curso práctico que ofrecerá Valentín Martín sobre montaje de mesas en el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera. En el mismo, Martín abordará conceptos de ambientación y protocolo; combinación de mantelería, vajilla y cristalería; así como montaje de diferentes estilos de mesas para celebraciones y eventos, entre otros.
Las personas interesadas en asistir a estos talleres prenavideños se pueden inscribir llamando al teléfono 658 642 226.
Hecansa abre así una oportunidad para aprender a preparar la decoración navideña o elaboraciones culinarias antes de las fiestas.