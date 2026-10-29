El puerto de Santa Cruz estrena la mayor capacidad de varada de Canarias

El puerto de Santa Cruz de Tenerife marcó ayer un hito en su historia al estrenar la mayor capacidad de varada de Canarias con el inicio de la actividad del dique flotante Hidramar Ultra 22000, de Tenerife Shipyards.
Ubicada en el dique del Este, esta infraestructura permite la puesta en seco de buques tipo Panamax y dispone de una capacidad de elevación de hasta 22.000 toneladas, lo que amplía de forma destacada las posibilidades del puerto para captar trabajos de reparación y mantenimiento naval.
El primer buque atendido es el granelero Ocean Crown, de 190 metros de eslora y 32 metros de manga, que recibirá servicios de reparación de casco y permanecerá previsiblemente en el dique hasta el próximo 8 de noviembre.
Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, “esta nueva capacidad abre oportunidades para las empresas del sector y para el empleo especializado en la isla. Queremos que los trabajos que capte el puerto contribuyan a fortalecer el tejido productivo de Tenerife y a aprovechar su experiencia en reparación naval”.
La puesta en marcha del Hidramar Ultra 22000 amplía el mercado potencial de las empresas que prestan servicios de reparación y mantenimiento en el puerto tinerfeño, al permitir atender a buques que necesitan instalaciones especializadas para sus trabajos en seco.
La operativa, que se prolongó durante varias horas, comenzó con la extracción controlada del agua de los tanques de lastre del Ocean Crown hasta alcanzar las condiciones necesarias para acceder al dique y apoyarse en él.
Tras la inmersión del dique flotante comenzó la maniobra de puesta en seco del buque, ayudado por los prácticos del puerto y el remolcador VB Canarias.
El Ocean Crown, que hasta el pasado martes permanecía atracado en el puerto de Granadilla, pertenece a la naviera Global Carriers Ltd., navega bajo bandera de las Islas Marshall y cuenta con un arqueo bruto de 30.057 GT.
Construido en los astilleros Huarun Dadong Dockyard, en China, el Hidramar Ultra 22000 dispone de 240 metros de eslora y 48 metros de manga exterior. La infraestructura llegó a Tenerife el pasado 21 de abril tras completar una travesía de aproximadamente 10.000 millas náuticas desde Shanghái, a través del océano Índico, el mar Rojo y el canal de Suez.