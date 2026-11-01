Desde hoy, comprar en Shein y Temu tiene un nuevo recargo: así funciona la tasa de la UE

La Unión Europea aplica desde este domingo, 1 de noviembre, una nueva tasa de dos euros a los artículos adquiridos por Internet que llegan desde países extracomunitarios. La medida afecta a envíos de plataformas como Shein, Temu y AliExpress y se suma al arancel de tres euros que entró en vigor el pasado mes de julio para las importaciones de bajo valor.
El nuevo recargo forma parte de la reforma aduanera europea y busca financiar los controles sobre las mercancías que entran en el mercado comunitario. Aunque la obligación de abonarlo corresponde a los operadores responsables de la importación, las organizaciones de consumidores advierten del riesgo de que estos costes terminen repercutiendo en los precios.
Cómo funciona la nueva tasa de dos euros de la UE
La medida, cuya cuantía ha fijado la Comisión Europea, establece un cargo de dos euros por categoría de artículo en las importaciones sujetas a este régimen.
Esto significa que el importe no se calcula necesariamente por paquete completo ni por cada unidad física que contiene.
Por ejemplo, si un envío incluye varios productos de una misma clasificación aduanera, puede estar sujeto a una sola tasa. En cambio, si incorpora mercancías de diferentes categorías, el importe aumentará en función de estas.
La nueva tasa se diferencia del arancel temporal de tres euros aplicado desde el 1 de julio de 2026 a las compras de hasta 150 euros procedentes de fuera de la Unión.
Ambos recargos son independientes y pueden acumularse en un mismo envío. Su finalidad también es distinta: mientras el arancel elimina una antigua exención para las importaciones de bajo valor, la tasa de gestión pretende cubrir los gastos de supervisión aduanera.
Entre esos trabajos figuran la comprobación de los datos de las mercancías, el análisis de posibles riesgos y las inspecciones físicas cuando resulten necesarias.
¿Tendrán que pagar más los consumidores de Shein y Temu?
Una de las principales dudas es quién tiene que pagar la nueva tasa de la UE.
Según la reforma aprobada por las instituciones europeas, la responsabilidad de gestionar los trámites aduaneros y asumir los pagos corresponde a las plataformas, los vendedores o los operadores encargados de la importación, no directamente al comprador final.
Sin embargo, esto no garantiza que los precios permanezcan sin cambios. Las empresas podrían incorporar parte de estos costes al precio de venta o a los gastos de envío.
La Organización Europea de Consumidores ha valorado positivamente el refuerzo de los controles, pero ha advertido del riesgo de que algunas plataformas trasladen los recargos al cliente durante las últimas fases de la compra.
La normativa europea exige que el consumidor conozca el precio total antes de formalizar el pedido.
Por qué la UE endurece los controles sobre las compras por Internet
La decisión responde al crecimiento de las importaciones procedentes de terceros países, especialmente de China.
Según los datos difundidos por Bruselas y recogidos por Europa Press, durante 2025 entraron en el mercado comunitario aproximadamente 5.900 millones de artículos de bajo valor, cuatro veces más que en 2022.
Alrededor del 90% de estas mercancías procedían de China.
Este volumen de operaciones ha incrementado la carga de trabajo de las autoridades aduaneras, encargadas de comprobar que los productos cumplen las normas europeas de seguridad y protección de los consumidores.
La Unión Europea también pretende reducir las diferencias competitivas entre los comercios establecidos en el territorio comunitario y los vendedores que comercializan sus productos desde el exterior.
Qué ocurrirá con las compras online a partir de 2028
El arancel fijo de tres euros tiene carácter transitorio y está previsto que se mantenga hasta el 1 de julio de 2028.
A partir de entonces, el nuevo sistema europeo de datos aduaneros permitirá aplicar los derechos correspondientes a cada mercancía, en sustitución del gravamen temporal.
La reforma contempla además una mayor responsabilidad para las plataformas de comercio electrónico, que deberán facilitar información sobre sus productos y garantizar el cumplimiento de las exigencias comunitarias.
Las empresas que incumplan reiteradamente sus obligaciones se expondrán a sanciones. En los casos más graves, las multas podrán alcanzar el 6% del valor anual de las importaciones realizadas durante el ejercicio anterior.
El nuevo marco también prevé la creación de una Autoridad Aduanera Europea, con sede en Lille (Francia), y un sistema compartido de información para coordinar los controles entre los Estados miembros.