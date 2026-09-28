Daniel del Toro, chef: “El truco para hacer papas arrugadas en microondas es el limón”

Daniel del Toro, chef, popular creador de contenido gastronómico y participante de MasterChef España, ha dado el secreto para hacer papas arrugadas de manera rápida y, además, con un toque especial de sabor.
En un vídeo de Youtube, elabora unas papas arrugadas en el microondas añadiendo “ralladura de limón” y en solo diez minutos las tiene listas.
En esta receta, las introduce en un bol de cristal donde añade “una ralladura de limón y dos buenas cucharadas de sal gruesa”. Lo tapa con otro bol y lo introduce a máxima potencia en el microondas durante diez minutos.
Una vez fuera, las deja reposar durante unos minutos para que la papa arrugada acabe de “deshidratarse” y las acompaña “con pesto rojo”.
Daniel del Toro y su relación con Tenerife
Daniel del Toro es cocinero y comunicador gastronómico, conocido por su participación en MasterChef España. Tras su paso por el programa, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la cocina y la divulgación gastronómica, con presencia en televisión, radio y distintos proyectos profesionales relacionados con el sector.
Entre sus trabajos posteriores figura Tapas by DDT, una serie gastronómica disponible en Prime Video en la que acerca diferentes propuestas culinarias al público. Del Toro ha compaginado su faceta como chef con la comunicación, participando en formatos audiovisuales y eventos gastronómicos.
Su relación más reciente con Tenerife se produjo en junio de 2026, cuando participó como uno de los Team Leaders de la final presencial de El Reto de MasterChef, celebrada en Santiago del Teide. Durante la cita, acompañó a los concursantes en las distintas pruebas y formó parte del equipo encargado de guiar a los participantes.